2022 EKPSS tercih sonuçları için bekleme sürecine geçilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli memur atama tarihi ile ilgili yeni bir açıklamada bulunuldu. Kura tarihinin ertelendiği yönünde yapılan paylaşımlar ile çok sayıda internet sitesinde yer alan ayrıntılar sonrası 2022 Engelli memur atama tarihi değişti mi? EKPSS kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. EKPSS tercih sonuçlarına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

2022 ENGELLİ MEMUR ATAMA TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

2022 Engelli memur atamalarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Binlerce adayın heyecanla beklediği atamalar ile ilgili resmi açıklama atama tarihinin değiştiği ifade edildi.

EKPSS KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih değişti. Kura yöntemi ile yapılacak EKPSS atamaları 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

2022 EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çok sayıda adayın heyecanla beklediği 2022 EKPSS kura çekimi 17 Şubat Perşembe günü yapılacak.

EKPSS YERLEŞTİRİLMESİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bir tutarsızlık görüldüğü takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş adaya, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezun olduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı geçerli sayılacaktır. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği zaman bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş anlamına gelmektedir.

