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  4. 2022 GSB personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? GSB sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nedir, nasıl başvuru yapılır?

2022 GSB personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? GSB sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nedir, nasıl başvuru yapılır?

09.09.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 GSB personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda bakanlık bünyesine 4 bin 147 sözleşmeli personel alımı yapılacağını belirtti. Peki, 2022 GSB personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? GSB sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nedir, nasıl başvuru yapılır?

2022 GSB personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? GSB sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nedir, nasıl başvuru yapılır?

2022 GSB personel alımı ile ilgili yapılan açıklamanın detayları merak edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma göre taşra teşkilatına birçok meslekten 4 bin 147 personel alınacak. Peki, 2022 GSB personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? GSB sözleşmeli personel alımı başvuru şartları belli oldu mu? Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...

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GSB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada 4 bin 147 kişinin bakanlık kadrolarında sözleşmeli personel olarak istihdam edileceğini duyurdu.

Bakan Kasapoğlu'nun Twitter paylaşımı şu şekilde:

"GSB Ailemiz Büyüyor! 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımımıza ilişkin başvurular 10-15 Eylül 2022'de e-devlet kapısından gerçekleştirilecek. Hayırlı olsun!"

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GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

GSB personel alımı başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak.

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