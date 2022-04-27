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2022 Kadir Gecesi ne zaman? Bugün mü? Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek?

27.04.2022 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının 26. gecesini 27. gecesine bağlayan gecede idrak edilecek olan mübarek Kadir Gecesi'nin hangi gün idrak edileceği merak konusu oldu. Vatandaşlar bu kıymetli günün tarihini öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki 2022 Kadir Gecesi ne zaman? Bugün mü? Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek? İşte tarihi...

2022 Kadir Gecesi ne zaman? Bugün mü? Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek?

Diyanet kaynaklarına göre Kur'an Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir. Fakat bu önemli günün hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler söz konusudur. Peki Kadir Gecesi ne zaman? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Bu sene Ramazan 2 Nisan tarihinde başlamıştı. İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma kılınırken ilk oruç da 2 Nisan'da tutulmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 27 Nisan tarihinde (bugün) idrak edilecek.

KADİR GECESİNİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Kadir gecesi, gecelerin en kıymetlisi ve bereketlisidir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlı olarak tarif edilmektedir. Nitekim bu konuda, aynı adı taşıyan sûrede şöyle buyurulmaktadır:

"Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ııe olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (a.s.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Ayrıca Kadir kelimesi sözlükte, “güç, şeref, hüküm, kıymet” anlamlarına gelmektedir. Kadir Gecesi terkibi ise dinî literatürde “Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece” manasında kullanılır.


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Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ne zaman?
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Kadir gecesi Ramazan

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