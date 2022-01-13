2022 KİPTAŞ kura sonuçları belli oldu mu? KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler konut kura çekilişi sonuç sorgulama!

Uygun fiyata konut sahibi olmak isteyen vatandaşların başvurularını yaptığı KİPTAŞ konut projesinde kura çekilişleri sürüyor. Kura ile Tuzla’da inşa edilen konutların için hak sahipleri belirlemiş olacak. Peki KİPTAŞ kura sonuçları belli oldu mu?

KİPTAŞ KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

İlgiyle takip edilen projede ortalama satışa esas brüt alanları 88 m² olan 210 adet 2+1 kapalı mutfak daire, 79 m² olan 40 adet 2+1 açık mutfak daire, 104 m² olan 71 adet 3+1 daire olmak üzere toplam 21 bloklu 321 konut, 21 dükkan ve 1 kreş yer almakta.

Uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut sahibi olmak isteyenlerin başvurularını gerçekleştirdiği KİPTAŞ konut projesinde kura çekilişleri sona erdi. 2022 KİPTAŞ kura çekilişi sonuçlarına resmi internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

2022 KİPTAŞ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

KİPTAŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvurmak için başvuru sahibinin TC vatandaşı ve reşit olması, kendisi ya da eşine ait evinin olmaması, daha önce KİPTAŞ'tan konut satın almamış olması gerekmekte. Fakat ebeveynleri ile yaşayan 18 yaşını doldurmuş tüm bireyler üzerine evi olmaması halinde projeye başvurabilmekte. Aynı zamanda başvuru sahibinin, ön başvuru tarihi itibariyle İstanbul il sınırları içerisinde en az 1 senedir ikamet ediyor olması gerekmektedir. Ayrıcalıklı gruplardan olan Aydınlı Mahallesi sakinleri için son 1 yıldır İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesinde oturma şartı da aranmaktadır.

Ön başvuru bedelleri, kura sonucunda asil hak sahibi olamamış olan katılımcılara kura çekiliş tarihinden sonraki beş (5) iş günü içerisinde, aynen ve faizsiz olarak iade edilecektir. Fakat kredi kartı veya banka kartlarına yapılan iade bedelleri bankalara bağlı olarak işlem sonrası 2-7 iş günü sonra yansıyabilmektedir.



