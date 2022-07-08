2022 Kurban Bayramı namazı: Kars, Kastamonu ve Kayseri’de bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanet’e göre Kars, Kastamonu, Kayseri bayram namazı saat bilgisi!

Bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtı, Kars, Kastamonu ve Kayseri illerinde ikamet etmekte olan birçok Müslüman vatandaş sorgulamaya başladı. 2022 yılında Kurban Bayramı, 9 Temmuz Cumartesi günü itibariyle başlayacak. Her ilden birçok kişi de bulundukları şehirde bayram namazı saatini merak ediyor, Diyanet tarafından açıklanan tüm illerin 2022 bayram namazı saatlerini sorguluyorlar. Peki bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanet’e göre Kars, Kastamonu ve Kayseri Kurban Bayramı namazı saat bilgisi!

KARS'TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kars'ta bayram namazının saat kaçta kılınacağı, Diyanet tarafından yayımlanan il il bayram namazı takvimiyle birlikte belli oldu. Buan göre, Kars'ta bayram namazı saat 05.20'de kılınacak.

KASTAMONU'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kastamonu'da bayram namazı saatleri açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 Kurban Bayramı namazı saatleriyle birlikte Kastamonu'da bayram namazı saat 05.55'de kılınacak.

KAYSERİ'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kayseri'de bayram namazı saati belli oldu. Kayseri'de ikamet eden vatandaşlar 9 Temmuz Cumartesi günü saat 05.55'de bayram namazını kılacak.

