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2022 Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı hangi gün, kaç gün sürecek?

29.11.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılına az bir süre kalmışken, milyonlarca vatandaş 2022 yılı Kurban Bayramı'nın tarihini merak ediyor. Kurban Bayramı'nın gelecek sene idrak edeceği gün ve süre Diyanet tarafından açıklandı. Peki 2022 Kurban Bayramı ne zaman? İşte ayrıntılar...

2022 Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı hangi gün, kaç gün sürecek?

Müslümanlar 2022 yılı bayramlarından olan Kurban Bayramı'nın tarihini ve hangi gün idrak edileceğini araştırıyor. İslam alemi açısından önemli bir yere sahip bu bayramda her yıl kurbanlar kesiliyor, ibadetler yapılıyor. İşte 2022 Kurban Bayramı tarihi...

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

İslam aleminde önemli ve özel bir yere sahip olan Kurban Bayramı tarihi belli oldu. 2022 yılı tatil günlerini şimdiden araştırmaya başlayan vatandaşlar bu tarihlerde yapabilecekleri tatiller için tarih araştırmalarını hızlandırdı.

2022 senesinde Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz 2022 tarihi ise bayramın son günü olacak. Bayram toplamda 4 gün sürüyor.

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Kurban, Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadet olarak biliniyor. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur’an-ı Kerim’de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye yani kurban olarak verildiği açıkça ifade edilmektedir. (Sâffât, 37/107). Kurbanın meşruiyetine işaret eden başka âyetler de mecvuttur: “Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (Hac, 22/28), “Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.” (Hac, 22/34).

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