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2022 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

30.08.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 KYK yurt başvuru sonuçları için üniversite öğrencilerinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Başvuru alımı 28 Ağustos saat 23.59’da sona ermişti. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular sonrası şimdi birçok aday internette "2022 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?", "2022-2023 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

2022 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere 24 Ağustos’ta başlayan başvurular 28 Ağustos Pazar günü sona erdi. Peki 2022 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK yurtları için başvuru alımı 28 Ağustos Pazar günü sona erdi. Sonuçların okulların açılma tarihi de göz önüne alındığında Eylül ayı içerisinde erişime açılacağı öngörülüyor.

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2022 - 2023 KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçları Eylül ayında erişime açılacak.

Öte yandan aşvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgiye internet sitesinden ulaşılabilecek.

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