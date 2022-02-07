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2022 mazot gübre desteği ne kadar? Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek?

07.02.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftçilerin gündeminde 2022 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal hayatı desteklemek için çiftçilere verilen mazot gübre yardımı hakkında geniş çaplı araştırmalar başladı. 2022 mazot gübre desteğinin ne kadar olcağı ve ne zaman yatıracağı merakla bekleniyor. İşte 2022 mazot gübre desteği hakkında merak edilenler!

2022 mazot gübre desteği ne kadar? Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2022 mazot gübre desteği ödeme tarihlerini açıklaması bekleniyor. Çiftçilerin rahat bir nefes alması için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan mazot gübre yardımı yapılıyor. Çiftçiler bu yüzden 2022 mazot gübre desteği tarihlerinin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. T.C. kimlik numarasına son hanesine göre yapılan mazot gübre yardımı tarihlerinin açıklanması için nefesler tutuldu.

MAZOT GÜBRE ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalananlar hesaplarını kontrol ederek, ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilirler.

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere 2022 yılı için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak. "2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2022 yılına ait mazot ve gübre desteği ödeme takvimi henüz açıklanmadı.

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