Muharrem ayı için tarih bilgisi internet üzerinden sorgulanmaya başladı. Hicri Şevval ayına girilmesiyle birlikte aşure günü ve Muharrem ayının ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayında, İslam inancına göre bereketi simgeleyen aşure tatlısı yapılır ve birçok kişiye dağıtılır. Peki, 2022 Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Aşure günü ne zaman hangi güne denk geliyor?

2022 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Muharrem ayı 2022 yılında 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2022'de Aşure Günü, 8 Ağustos 2022 tarihine denk geliyor.

MUHARREM AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ NELER?

Resûlullah bir hadisinde "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." buyurmuştur. (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92).

