2022'nin En Beğenilen Uzun Saç Modelleri İle Yepyeni Bir Görünüme Kavuşun!

Saç kesimi modelleri, saçınızı çok daha estetik bir hâle getiriyor. Aynı zamanda yüz şeklinize de farklı bir hava katan bu modeller, aynı zamanda görünüşünüz üzerinde büyük etkiye sahip. Bu yazımızda sizler için tercih edebileceğiniz saç kesim modellerini derledik. Uzun saç üzerinde farklı bir hava yaratan saç kesim modelleri işte şu şekilde sıralanıyor…

Katlar İle Saçlarınıza Hareket Katın!

Uzun saç modelleri arasında ilk sırada yerini almayı başaran katlı saç kesimi, saçlarınızın apayrı bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Aynı zamanda saçlara birtakım fonksiyonel faydaları da bulunan katlı saç kesiminin fonksiyonu; saç tipine göre farklılık gösteriyor. Eğer kalın telli saçlara sahipseniz katlı saç kesimi ile saçlarınız pürüzsüz ve sakin bir görünüme kavuşacaktır. İnce telli saçlara sahip bireyler ise katlı saç kesimi ile çok daha canlı ve gür bir saç görünümü yakalıyor. Katlı saç kesimi yapmadan önce bir uzman tarafından saç analizi yaptırmanızı, ardından saçınıza uygun kat kesimini yaptırmanızı tavsiye ediyoruz.

Kahküllü Uzun Saçlar

Uzun saç kesim modelleri arasında adını duyurmayı başaran modellerden bir diğeri de ‘’kahkül’’ oluyor. Yüzünüzü çerçeveleyen, aynı zamanda yüz hatlarınıza pek çok farklı yönden boyut ekleyen kahkül modeli; yüzünüze bambaşka bir görünüm ekliyor. Peki uzun saçlarınızda tercih edebileceğiniz kahkül modellerini biliyor musunuz? İşte tam da bu noktada sizler için tercih edebileceğiniz kahkül modellerini derledik. Tercih edebileceğiniz kahkül modelleri şu şekilde sıralanıyor…

Perde Kahkül: Alın yapınıza göre şekillendirilen perde kahkül, şık ve elegan bir görünüme sahip olmanızı sağlıyor.

Üçgen Kahkül: Daha çok kirpik çizgisinin üstünde duran üçgen kahkül, zahmetsiz bir şekilde oldukça bakımlı görünmenizi sağlıyor.

İnce Kahkül: Oldukça basit bir şekilde kesilen ince kahkül, yüzünüze yumuşak ve soft bir görünüm kazandırıyor.

Kıvırcık Kahkül: Kahküllü uzun saç modelleri arasında yer alan kıvırcık kahkül, kıvırcık saçlı hanımefendiler için oldukça ideal. Genç bir görünüme sahip olmanızı sağlayan kıvırcık kahküller, aynı zamanda saçlarınızı da ortaya çıkarıyor.

Düz Kahkül: Yüzünüzü olduğundan daha ince ve güzel gösteren düz kahkül modeli, normalden daha yavaş uzaması ile öne çıkıyor.

Mikro Kahkül: Gizemli bir görünüme sahip olmanızı sağlayacak olan mikro kahküller, kaşların biraz daha yukarısında kesiliyor.

İnce Telli Saçlar İçin Kesim Önerileri

Uzun saç kesimleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ince telli saçlara sahip kişiler, sıklıka sönük bir yapıya sahip olan saçlarından muzdarip haldeler. Sönük saç yapısına sahip olan kişilerin en büyük isteklerinden biri de hiç şüphesiz hacimli saçlara sahip olmak. Peki ince telli saçlara sahip olsanız da hacimli bir saç yapısına sahip olabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte tam da bu noktada ince telli saçlar için kesim önerileri devreye giriyor. İşte detaylar…

Katlı Orta Boy: İnce telli saçlara sahipseniz saçlarınızı orta boyda kullanmanızı tavsiye ederiz. Katlı orta boy saç kesimi, saçlarınızın çok daha hacimli ve dolgun bir görünüme sahip olmasını sağlayacak.

Kahkül Kesimi: Üst başlıkta kahkül modellerini ayrıntılı bir şekilde ele almıştık. İnce telli bir saç yapısına sahip biri olarak mutlaka kahkül modellerinden birini tercih etmelisiniz. Yüz tipinize ve alın büyüklüğünüze göre tercih edeceğiniz kahkül modeli; saçlarınıza hacim vererek daha havalı bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak.

Asimetrik Bob Kesim: Asimetrik bob kesimde saçlarınızın arkası kısa, önleri ise uzun oluyor. Saçlarınızın hacimli görünmesini sağlayacak olan bu model, pek çok ünlü tarafından da tercih ediliyor.

Ombre: Saçlarınızı ombre yaptırararak çok daha iyi bir görünüme kavuşabilirsiniz. Ombreyi katlı bir saç kesimi ile birleştirdiğinizde ise oldukça dolgun bir saç yapısına sahip olabilirsiniz.

Oval Kesimli Uzun Saçlar

Uzun saç stilleri arasında yerini alan oval kesim, ‘’U’’ kesim olarak biliniyor. Oval saç kesiminde saç kesimlerinin katları arasındaki farklar izleniyor ve geçişler belli edilmiyor. Dolayısıyla saç oval bir görünüme sahip oluyor. Katlı saç modellerinde dahi oldukça yumuşak bir şekilde kendini gösteren oval saç kesimi, uzun saçlarda da oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Siz de uzun saçlarınızı oval kesim ile oldukça güzel bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

Uzun Saçlara Çok Yakışan V Kesim Modeli

Uzun saçlara en çok yakışan saç kesim modellerinden bir diğeri de ‘’V’’ kesim modeli oluyor. Çoğu zaman uzun katlı saç kesimi ile de birleştirilen V kesim modeli, saçları en dolgun gösteren kesim modelleri arasında yer alıyor. Bu özelliği sayesinde ince telli saçlara sahip olan kişiler tarafından da sıklıkla tercih edilen V kesim modeli, modasının hiç geçmiyor oluşu ile öne çıkıyor. Saçlara arkadan bakıldığında ‘’V’’ şeklinin net olarak görüldüğü bu kesimde önlerdaha kısa iken; saçın arka kısımları daha uzun oluyor. Aynı zamanda yaprak saç kesimi olarak da bilinen modelin saçlara oldukça havalı bir görünüm kattığı biliniyor.

Yüz Şeklinize En Uygun Saç Modelini Nasıl Seçebilirsiniz?

Saç kesim modelinin belirlenme sürecinde en çok kişinin yüz şekline dikkat ediliyor. Yüze uygun olmayan saç kesimleri hüsrânla sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla bu noktada saç kesiminin yüzünüz ile oldukça uyumlu olması gerekiyor. Uzun kıvırcık saç farketmeksizin yüzünüze en uygun saç modelini bulmak için aşağıdaki maddeleri inceleyebilirsiniz.

Oval Yüz: Oval yüzlü kişilere pek çok saç modeli uyum sağlıyor. Fakat oval yüze en çok bob kesim olarak nitelendirilen saç kesimi yakışıyor.

Yuvarlak Yüz: Katlı ve omuz hizasındaki saç kesim modellerini tercih edebilirsiniz.

Kalp Yüz: Uzun kahküllü, kat kat kesilmiş saçlar tam da size göre!

Kare Yüz: Uzun ya da yarı perçemli saç modellerini denemeye ne dersiniz?

Dikdörtgen Yüz: Perçem stili ile köşeli yüz hatlarınızı daha da belirgin hale getirebilirsiniz.

Üçgen Yüz: Katlı saç modelleri sizin için oldukça ideal.

Uzun Saçlara En Çok Yakışan Modeller Hangileridir?

Uzun saçlar için saç modelleri de oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Oldukça kolay bir şekilde model verilen uzun saçlar için belirli saç kesimi modelleri bulunuyor. Uzun saçlarınızın dikkat çekici bir görünüme sahip olması için tercih edebileceğiniz saç kesim modelleri şu şekilde sıralanıyor…

Katlı kesim

Yandan perçemli katlı kesim

Kahküllü katlı kesim

Oval kesim

V kesim

Ters üçgen kesim

Uzun saç örgü modelleri

Uzun Saçlı Kadınlar İçin Stil Rehberi

Uzun saç modelleri kadınlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Peki uzun saçlarınızı eşsiz bir stil ile tamamlamak ister misiniz? Bu noktada sizler için uzun saçlarınıza eşlik edecek bazı stil önerilerimiz var. İşte detaylar…

Uzun saçlarınızı tam anlamı ile göstermek için mutlaka tulum modellerini tercih etmelisiniz. Tulumunuzu şık bir kemer, kimono ya da sandalet ile kombine ederek oldukça havalı bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Oldukça kadınsı olan uzun saçlarınızı çiçekli etekler ile öne çıkarabilirsiniz.

Kış aylarının vazgeçilmezi kazaklar, uzun saçlar ile oldukça güzel bir şekilde uyum sağlıyor.

Kısa elbiseler tercih ederek uzun saçlarınızı ön plana çıkarabilirsiniz.

Işıl Işıl Parlayan Sağlıklı Saçlar İçin Dikkat Etmeniz Gerekenler

Işıl ışıl parlayan sağlıklı saçlar için dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunuyor. Bu hususlar ise su şekilde sıralanıyor…

Saçı ne uzatır? sorusu bu noktada sıklıkla soruluyor. Eğer saçınızın hızla uzamasını istiyorsanız saç besleyici yağları tercih etmelisiniz.

Argan yağı saç uzatır mı? Argan yağı tercih edebileceğiniz en etkili saç uzatma yağları arasında bulunuyor.

Zeytinyağı saç uzatır mı? sorusu da sıkla merak ediliyor. Zeytinyağı saçınızı uzatırken, aynı zamanda parlak bir görünüme de sahip olmasını sağlıyor.

Hint yağı da sıklıkla tercih edilen saç bakım yağlarından biri. Hint yağı saç uzatır mı sorusunun cevabı ise kesinlikle evet!



