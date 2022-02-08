2022'nin "En Güzel Otomobili" DS 4 fiyatı ne kadar? DS 4 2022 kaç TL?

2022'nin "En Güzel Otomobili" seçilen DS 4 fiyatının ne kadar olacağı merak konusu oldu. DS Automobiles, dış tasarımı ile birlikte birçok 'el yapımı' dokunuşla diğer modellere göre daha karakteristik bir iç tasarıma sahip olan 2022 DS 4 modeli "2022'nin En Güzel Otomobili" ödülünü aldı. DS Automobiles'in DS 4 modelinin aldığı bu ödülden sonra herkes bu arabanın fiyatını ve teknik özelliklerini merak etmeye başladı.

DS 4 FİYATI NE KADAR?

Uluslararası Otomobil Festivali jürisi tarafından DS Automobiles'in DS 4 modeline verilen '2022'nin En Güzel Otomobili' ödülü, DS Automobiles'in son 8 yıl içerisinde Uluslararası Otomobil Festivali etkinliğinden kazandığı 7'nci ödül olmuş oldu. Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles Tasarım Direktörü Thierry Metroz, 'Yılın En Güzel Otomobili' ödülünün, DS Design Studio Paris'teki ekibiyle birlikte, DS 4'ü ortaya koyan tüm çalışanlarına verilmiş bir ödül olduğunu belirtti.

Çizim aşamasına geçmeden önce otomobilin teknik platformunu modellemek için mühendisleriyle 2 yıl çalıştıklarını belirten Metroz, "Tasarım sürecine geçtiğimizde, yeni bir konsept ortaya koymak için oldukça geniş bir hareket alanına sahip olduk. Geçtiğimiz yıl yine Uluslararası Otomobil Festivali tarafından ödüllendirilen DS Aero Sport Lounge konseptinden ilham alan DS 4, şimdiye kadar görülmemiş orantılarıyla segmentinde benzersiz bir tasarıma sahip. Otomobilin tasarımı büyük jantlar üzerine yerleştirilmiş, atletik, fazlasıyla kaslı ve kompakt hatlar ile ifade ediliyor. Aerodinamik, verimli ve karizmatik bir yapıya sahip" dedi. DS 4 modelinin teknik özellikleri henüz açıklanmadı.

DS 4 fiyatı henüz belli değil ancak DS 7 fiyatı şöyle;



