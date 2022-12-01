HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 2022'nin kelimesi seçildi! Yıl boyunca sık sık arandı... Anlamı herkesi şaşırtıyor

2022'nin kelimesi seçildi! Yıl boyunca sık sık arandı... Anlamı herkesi şaşırtıyor

01.12.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022'yi geride bırakmaya hazırlanırken yılın kelimesi merak edilmeye başlandı. Amerika'nın en eski sözlük yayıncısı olan Merriam-Webster ise yılın kelimesini "gaslighting" olarak seçti. Şirket, 'gaslighting' kelimesi aramalarının 2022'de yüzde 1740 oranında arttığını açıkladı. Gaslighting'in anlamını duyanlar ise şaşırıyor. Peki nedir bu gaslighting?

2022'nin kelimesi seçildi! Yıl boyunca sık sık arandı... Anlamı herkesi şaşırtıyor

2022'nin son ayına girdiğimiz şu günlerde yılın kelimesi çeşitli araştırmaların konusu oldu. Geçen yılın kelimesi aşı olmuştu. Gerçekten de geçtiğimiz yıla damga vuran şey pandeminin etkisinin azalmasına yardımcı olan aşıydı. BBC'nin yeni bir haberine göre ise Amerika'nın en eski sözlük yayıncısı olan Merriam-Webster, 2022 yılının kelimesini seçti.

İŞTE 2022'NİN KELİMESİ: GASLIGHTING

Merriam-Webster, yılın kelimesini "gaslighting" olarak seçti. Şirkete göre, sözlüğün web sitesindeki 'gaslighting' kelimesi aramaları 2022'de yüzde 1740 oranında arttı ve kelime, büyük ilgi gördü. Şirket yaptığı açıklamada, "Bu yanlış bilgi çağında ('sahte haberler', komplo teorileri, Twitter trolleri ve deep fake'ler) gaslighting, zamanımıza ait bir kelime olarak ortaya çıktı" ifadesine yer verdi.

gaslighting

Suçlu olmadığınız halde özür dileyen kişi siz oluyorsanız... Suçlu olmadığınız halde özür dileyen kişi siz oluyorsanız...

GASLIGHTING NEDİR?

Gaslighting, manipüle etmek, yalan söylemek ve psikolojik manipülasyon anlamına geliyor. Örneklerine ise ilişkilerde, romantik yakınlaşmalarda ve dostluklarda rastlamak mümkün. Terim, 1938 tarihli bir oyunun adından ve bu oyuna dayanan filmden geliyor; olay örgüsü, karısını delirdiğine inandırmaya çalışan bir adamı içeriyor.

Gaslighting terimi, 1938 tarihli bir oyunun adından ve bu oyuna dayanan filmden geliyor. Olay örgüsü, evlerindeki gaz lambasının kısıldığını söyleyen karısını delirdiğine inandırmaya çalışan bir adamı içeriyor. Gaslighting ilk kez 20. yüzyılın ortalarında kullanıldığında, filmdekine benzer bir tür aldatmacaya gönderme yapıyordu.

Ancak son yıllarda, gaslighting'in daha basit ve daha geniş bir anlamının bulunduğu görüldü. (Birini, özellikle kişisel bir avantaj için, büyük ölçüde manipüle etme eylemi.) Bu kullanımda kelime, sahte haberler, deep fake'ler ve yapay zeka gibi modern aldatma ve manipülasyon biçimleriyle ilgili diğer terimlerle de uyumlu oldu.

2022'nin diğer sözcükleri arasında ise omicron ve oligark var.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İspanya'da alarm! 4. bombalı paket bulunduİspanya'da alarm! 4. bombalı paket bulundu
Akrep çiftliği kurdu, zehirden para kazanıyor!Akrep çiftliği kurdu, zehirden para kazanıyor!
Berbere gitti, hayatı kurtuldu! Kafasında fark etti, ilk başta ben zannetti ama...Berbere gitti, hayatı kurtuldu! Kafasında fark etti, ilk başta ben zannetti ama...
Anahtar Kelimeler:
gaslighting

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...

Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...

İran milli takımının elenmesini kutlayan bir kişi, başından vurularak öldürüldü!

İran milli takımının elenmesini kutlayan bir kişi, başından vurularak öldürüldü!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağacak, bu kış donduracak

Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağacak, bu kış donduracak

Sosyal medyadan tanıştı, 450 bin TL kaptırdı! Gerçek halini görünce büyük şok yaşadı

Sosyal medyadan tanıştı, 450 bin TL kaptırdı! Gerçek halini görünce büyük şok yaşadı

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.