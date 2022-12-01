2022'nin kelimesi seçildi! Yıl boyunca sık sık arandı... Anlamı herkesi şaşırtıyor

2022'nin son ayına girdiğimiz şu günlerde yılın kelimesi çeşitli araştırmaların konusu oldu. Geçen yılın kelimesi aşı olmuştu. Gerçekten de geçtiğimiz yıla damga vuran şey pandeminin etkisinin azalmasına yardımcı olan aşıydı. BBC'nin yeni bir haberine göre ise Amerika'nın en eski sözlük yayıncısı olan Merriam-Webster, 2022 yılının kelimesini seçti.

İŞTE 2022'NİN KELİMESİ: GASLIGHTING

Merriam-Webster, yılın kelimesini "gaslighting" olarak seçti. Şirkete göre, sözlüğün web sitesindeki 'gaslighting' kelimesi aramaları 2022'de yüzde 1740 oranında arttı ve kelime, büyük ilgi gördü. Şirket yaptığı açıklamada, "Bu yanlış bilgi çağında ('sahte haberler', komplo teorileri, Twitter trolleri ve deep fake'ler) gaslighting, zamanımıza ait bir kelime olarak ortaya çıktı" ifadesine yer verdi.

GASLIGHTING NEDİR?

Gaslighting, manipüle etmek, yalan söylemek ve psikolojik manipülasyon anlamına geliyor. Örneklerine ise ilişkilerde, romantik yakınlaşmalarda ve dostluklarda rastlamak mümkün. Terim, 1938 tarihli bir oyunun adından ve bu oyuna dayanan filmden geliyor; olay örgüsü, karısını delirdiğine inandırmaya çalışan bir adamı içeriyor.

Gaslighting terimi, 1938 tarihli bir oyunun adından ve bu oyuna dayanan filmden geliyor. Olay örgüsü, evlerindeki gaz lambasının kısıldığını söyleyen karısını delirdiğine inandırmaya çalışan bir adamı içeriyor. Gaslighting ilk kez 20. yüzyılın ortalarında kullanıldığında, filmdekine benzer bir tür aldatmacaya gönderme yapıyordu.

Ancak son yıllarda, gaslighting'in daha basit ve daha geniş bir anlamının bulunduğu görüldü. (Birini, özellikle kişisel bir avantaj için, büyük ölçüde manipüle etme eylemi.) Bu kullanımda kelime, sahte haberler, deep fake'ler ve yapay zeka gibi modern aldatma ve manipülasyon biçimleriyle ilgili diğer terimlerle de uyumlu oldu.

2022'nin diğer sözcükleri arasında ise omicron ve oligark var.



