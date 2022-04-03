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2022 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

03.04.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar şimdiden konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Tüm İslam alemi bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getirecek. Bu mübarek aydan sonra da Ramazan Bayramı idrak edilecek. Peki 2022 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? İşte konuya dair bilgiler...

2022 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

2022 Ramazan Bayramı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bereket ve bol rızıklı geçeceğine inanılan bu ayın ardından Ramazan Bayramı da idrak edilecek. Peki 2022 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Tatil kaç gün olacak? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü 1 Mayıs Pazartesi günüdür. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olduğundan beş gün tatil olması bekleniyor. Bayram üç gün sürecek. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...

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Ramazan Bayramı Oruç Ramazan
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