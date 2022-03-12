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2022 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman? Diyanet 2022 Ramazan takvimi!

12.03.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan'ın ne zaman başlayacağı müslümanlar tarafından merak konusu oldu. Mübarek üç ayların idrak edildiği şu günlerde milyonlarca Müslüman Ramazan ayını manevi heyecanla bekleniyor. Peki Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman? İşte Diyanet 2022 Ramazan ayı takvimi!

2022 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman? Diyanet 2022 Ramazan takvimi!

"Ramazan ayı ne zaman başlayacak?" sorusu mübarek üç ayların gelmesi ile beraber oruç ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan takvime göre Ramazan Nisan ayında başlayacak. Peki Ramazan ne zaman başlıyor? İşte tarihi!

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan 2022 tarihine denk gelecek. İlk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılmış olacak. 1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak. 2022 yılında Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

SAHUR YEMEĞİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemek olarak bilinmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20). Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu belirtmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu belirtmişlerdir. (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Ayrıca alimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Böylelikle manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulmaktadır. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

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