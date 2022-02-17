2022 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar? Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı?

Şubat ayına girildiğinden beri vatandaşın aklında 2022 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar olacak, kira artış oranları açıklandı mı şeklinde sorular dönüp duruyor. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyon rakamlarına göre kira sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşların kira artış oranı belirlendi. TÜİK, 3 Şubat Perşembe günü Şubat ayı enflason rakamlarını duyurdu. İşte Şubat ayı kira artış oranlarına dair merak edilenler...

2022 ŞUBAT KİRA ARTIŞ ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin ortaya koyduğu sonuca göe; şubat ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 22,58 artış gerçekleşti. Bu rakama göre mal sahipleri kiracılarına yasal olarak en fazla yüzde 22,58 oranında zam uygulayabilir. Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınarak hesaplanıp ortaya çıkıyor. Ev sahipleri de bu oranın üzerinde artış gerçekleştiremiyor.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Yeni Ekonomi Paketine göre kira zamları üretici fiyat endeksi oranlarına göre yapılmayacak. Artık kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranları belirlenip TÜFE oranları baz alınarak belirlenecek. Ocak ayı kira artış oranına göre hesaplama örneği şu şekildedir;

Mevcut kira bedeli: 1000 lira, zam oranı: yüzde 22, 58, zam bedeli 225,80 TL ve zamlı kira bedeli de; 1.225,80 lira şeklinde ortaya çıkıyor.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Şubat ayı kira artış oranı TÜİK Ocak ayı kira artış oranı %22,58 olarak açıklandı.

OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE KADARDI?

Tüketici fiyat endeksi Aralık ayında yıllık yüzde 48,69, aylık yüzde 11,10 artmıştı. TÜFE'de 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara rakamlara göre ise %22,58 artış yaşanmıştı.

