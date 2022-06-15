HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 2022 Vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar oldu? Diyanet açıkladı! 2022 vekalet yoluyla kurbanlık fiyatları

2022 Vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar oldu? Diyanet açıkladı! 2022 vekalet yoluyla kurbanlık fiyatları

15.06.2022 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar tarafından vekaletle kurban kesim bedeli merak ediliyor. Kurban Bayramı yaklaşırken, ibadetlerini idrak edecek olan vatandaşlar hazırlıklarını sürdürüyor. Dr. Ali Erbaş, 2022 senesi için vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içi ve yurt dışı fiyatını kamuoyuyla paylaştı. Peki 2022 vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar oldu? 2022 vekalet yoluyla kurbanlık fiyatları...

2022 Vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar oldu? Diyanet açıkladı! 2022 vekalet yoluyla kurbanlık fiyatları

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar "Vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar?" sorusunu merak ediyor. 2022 yılı için Kurban vekalet ücreti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tarafından duyuruldu. Böylece yurt içi ve yurt dışı fiyatları da belli olmuş oldu. Peki vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar oldu?

2022 YILI VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR OLDU?

Kurban kesim bedelleri yakından takip ediliyor. Vekaletle kurban kesim bedeli yurt içi ve yurt dışı için belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 TL, yurt dışında bin 800 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Açıklanan bilgilere göre verilecek olan vekâlet, sözlü ya da yazılı olarak veya telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları aracılığıyla verilebilir. Ayrıca vekil tayin edilen vatandaş veya kurumun aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmesi de oldukça önemli olmakta.

"YURT İÇİNDE KESTİRMEK İSTEYENLER İÇİN 2 BİN 250 LİRA..."

Erbaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' temasıyla başlattığımız organizasyon ile bu yıl 25 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'de 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan tüm gönül coğrafyamızdaki 80 ülke ve 345 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize milletimizin yardım elini ulaştırmayı planlıyoruz. Milletimizin destek ve teveccühüyle daha çok mazlum ve muhtaç kardeşimizin yüzünü güldürmek ve onların bayram sevincine vesile olmak istiyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde kestirmek isteyenler için 2 bin 250 lira, yurt dışında kestirmek isteyenler içi ise bin 800 lira olarak belirledik.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
14 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları...14 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları...
Yunanistan'ı karıştıran sözler! Dikkat çeken 'Atatürk' detayıYunanistan'ı karıştıran sözler! Dikkat çeken 'Atatürk' detayı
Erdoğan'a tebrik, Yunanistan'a sert çıkış! "Bizim için çocuk oyuncağı"Erdoğan'a tebrik, Yunanistan'a sert çıkış! "Bizim için çocuk oyuncağı"
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu! Dehşete düşüren iddialar

Öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu! Dehşete düşüren iddialar

Sokakta ilişkiye girmişlerdi! Cezası...

Sokakta ilişkiye girmişlerdi! Cezası...

Polis, cinnet getirip önce eşini ve çocuğunu öldürdü! Ardından...

Polis, cinnet getirip önce eşini ve çocuğunu öldürdü! Ardından...

Hakemi döve döve öldürdüler! Futbolda kara gün...

Hakemi döve döve öldürdüler! Futbolda kara gün...

Türk televizyonlarında bu da yaşandı! Canlı yayında tuvaletini yapışını anbean canlandırdı

Türk televizyonlarında bu da yaşandı! Canlı yayında tuvaletini yapışını anbean canlandırdı

Yunanistan'ı karıştıran sözler! Dikkat çeken 'Atatürk' detayı

Yunanistan'ı karıştıran sözler! Dikkat çeken 'Atatürk' detayı

İlginizi Çekebilir

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Ukraynalı mülteci taklidi yaptı! Rus kadın sınır dışı edildi

Ukraynalı mülteci taklidi yaptı! Rus kadın sınır dışı edildi

Seyir halindeki araca çıktı! Üzeri tamamen çıplak...

Seyir halindeki araca çıktı! Üzeri tamamen çıplak...

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.