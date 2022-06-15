2022 Vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar oldu? Diyanet açıkladı! 2022 vekalet yoluyla kurbanlık fiyatları

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar "Vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar?" sorusunu merak ediyor. 2022 yılı için Kurban vekalet ücreti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tarafından duyuruldu. Böylece yurt içi ve yurt dışı fiyatları da belli olmuş oldu. Peki vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar oldu?

2022 YILI VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR OLDU?

Kurban kesim bedelleri yakından takip ediliyor. Vekaletle kurban kesim bedeli yurt içi ve yurt dışı için belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 TL, yurt dışında bin 800 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Açıklanan bilgilere göre verilecek olan vekâlet, sözlü ya da yazılı olarak veya telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları aracılığıyla verilebilir. Ayrıca vekil tayin edilen vatandaş veya kurumun aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmesi de oldukça önemli olmakta.

"YURT İÇİNDE KESTİRMEK İSTEYENLER İÇİN 2 BİN 250 LİRA..."

Erbaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' temasıyla başlattığımız organizasyon ile bu yıl 25 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'de 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan tüm gönül coğrafyamızdaki 80 ülke ve 345 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize milletimizin yardım elini ulaştırmayı planlıyoruz. Milletimizin destek ve teveccühüyle daha çok mazlum ve muhtaç kardeşimizin yüzünü güldürmek ve onların bayram sevincine vesile olmak istiyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde kestirmek isteyenler için 2 bin 250 lira, yurt dışında kestirmek isteyenler içi ise bin 800 lira olarak belirledik.”



