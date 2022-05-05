2022 YKS SINAV YERLERİ ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sınavı ne zaman? İşte sınav tarihleri

YKS sınavı ne zaman, YKS sınav yerleri açıklandı mı sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Mayıs ayına girilmesiyle birlikte üniversite sınavı YKS ile ilgili araştırmalar hız kazanmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte, YKS sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, 2022 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM YKS sınavının yapılacağı tarih.

2022 YKS NE ZAMAN? İŞTE SINAV TARİHLERİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belirtilmedi. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS 2022 sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde adayların erişimine açılacak.



