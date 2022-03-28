2022 YÖKDİL sonuçları bugün açıklanır mı? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?

YÖKDİL sonuçları gündemde yer alan konulardan birisi. YÖKDİL sınavı 13 Mart tarihinde gerçekleşti. Bu sene de YÖKDİL sınavına binlerce aday girdi. YÖKDİL sınavının ardından gözler sonuçlara çevrildi. 2022 YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarih iple çekiliyor. Adaylar her gün YÖKDİL bugün açıklanır mı, YÖKDİL yarın açıklanır mı şeklinde sorular sormaya başladı. 2022 YÖKDİL sonuçlarına dair sorulan soruların cevaplarına haberimizden öğrenebilirsiniz...

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sonuçları 29 Mart tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

YÖKDİL PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Cevap kağıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

