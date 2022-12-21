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2023 Ramazan ayının başlangıcı ne zaman? Ramazan ayı hangi aya geliyor, kaç gün kaldı?

21.12.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 yılı Ramazan ayı tarihleri araştırmaları hız kazandı. Milyonlarca insan oruç ibadetinin yapılacağı tarihleri öğrenmek istiyor. Tarih yaklaştıkça Müslüman alemine bir sevinç havası hakim olmakta. Ramazan ayının gelmesiyle tüm İslam alemi oruçlarını tutmaya başlayacak. Peki 2023 yılı Ramazan ayı ne zaman başlayacak, bayram tatili ne zaman olacak? Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? İşte merak edilenler...

2023 Ramazan ayının başlangıcı ne zaman? Ramazan ayı hangi aya geliyor, kaç gün kaldı?

2023 Ramazan ayı tarihleri pek çok kullanıcı tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Oruç ibadetinin gerçekleştirileceği bu ayda insanlar, hangi tarihlerde oruç tutacaklar, Ramazan ayı imsak ve akşam ezanı vakti nedir gibi konularda bilgi sahibi olmak istiyor. Peki 2023 yılı Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Bayram tatili hangi tarihler arasında olacak? İşte Ramazan ayı ve 2023 yılı Ramazan Bayramı tarihleri ile ilgili bilgiler...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022'nin sonuna yaklaştıkça merak edilen konulardan biri de 2023 Ramazan ayı. Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve bayram tatilinin kaç gün süreceği merak edilen konulardan. Ramazan ayna kaç gün kaldığını merak edenler için , 23 Ocak 2023 Pazartesi günü Üç Aylar başlayacak. Ramazan ayı ise 23 Mart Perşembe günü başlıyor. 20 Nisan Perşembe günü ise Ramazan Bayramı Arefesi.
Ramazan Bayramı tatili şu an için 4 gün görünüyor. Bayram tatili süresi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ramazan bayramı

Ramazan Bayramı'nın 1. günü 21 Nisan 2023. 3 gün sürecek olan bayramda hem aile büyükleri ziyareti yapılıyor hem de çocuklar sevindiriliyor. Her Ramazan Bayramı'nda çocuklar ellerinde poşetlerle kapıları çalarak bayram şekeri toplarlar. Çok eski bir gelenek olan şeker toplama, hala günümüzde de çocuklar tarafından büyük bir keyifle devam ettiriliyor.

2023 YILI DİNİ ÖZEL GÜNLER TAKVİMİ

ramazan bayramı

23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ
17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ
6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ
23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI
17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ
20 Nisan PERŞEMBE: AREFE
21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
27 Haziran SALI: AREFE
28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI
28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ
26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ


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