Müslümanların en önem verdiği günlerden biri olan 2023 Ramazan Bayramı tarihi, Diyanet'in 2023 Dini Günler Takvimini yayınlamasıyla belli oldu. Mübarek üç ayların önemli günlerinden biri olan Kadir Gecesi, 2023 yılında 17 Nisan 2023 Pazartesi gününde idrak edecek. Peki 2023 Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Ramazan Bayramı hangi tarihte başlayacak ve bitecek? İşte detaylar...

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayı bu yıl 23 Mart'ta başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak. Müslümanlar ilk sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gecede kalkacak.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2023

Ramazan Bayramı Arefesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvime göre üç aylar, Receb ayıyla beraber 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak.



