HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 2023 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Ayı hangi gün başlıyor?

2023 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Ayı hangi gün başlıyor?

24.11.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak sorusu 2022 biterken merak edilen konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı dini günler takvimini yayınladı. Takvime göre Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor ve hangi gün başlıyor gibi soruların cevapları açıklanmış oldu. İşte Diyanet tarafından açıklanan takvime göre 2023 Ramazan Bayramı tarihi...

2023 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Ayı hangi gün başlıyor?

Ramazan Bayramı Müslümanlar için oldukça önemli bir yere sahip. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen kişilerin en merak ettiği soru Ramazan Ayı’nın ne zaman başlayacağıydı. 11 Ayın Sultanı olarak adlandırılan Ramazan Ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre mart ayında başlayacak.

RAMAZAN AYI’NIN BAŞLANGICI HANGİ GÜN?

Ramazan ayı açıklanan takvime göre mart ayında başlıyor. İlk sahur 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece yapılacak. 23 Mart akşamı ise ilk iftar yapılacak. Son oruç ise 20 Nisan’da Ramazan Bayramı arifesinde tutulacak. Mübarek Kadir Gecesi ise 17 Nisan Pazartesi günü olacak.

ramazan bayramı

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Bayramı da Müslüman alemi için oldukça önemli bir gün olarak biliniyor. 20 Nisan günü son oruç tutulduktan sonra bayramın ilk günü 21 Nisan olarak açıklandı. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. İkinci günü 22 Nisan Cumartesi, üçüncü günü ise 23 Nisan Pazar gününe denk geliyor.

ramazan

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Patrona sesleniş! Evde mahsur kaldı, işinden olduPatrona sesleniş! Evde mahsur kaldı, işinden oldu
Deprem anında esrarengiz görüntü!Deprem anında esrarengiz görüntü!
Elini masaya vurarak tepki gösterdi: Hakkımı helal etmiyorumElini masaya vurarak tepki gösterdi: Hakkımı helal etmiyorum
Anahtar Kelimeler:
ramazan ayı ayın kaçında ramazan ayı başlangıcı ramazan ayı hangi ayda 2023 ramazan bayramı

En Çok Okunan Haberler

Renault Clio, Hyunda i20, Fiat Egea... Yeni fiyatlar netleşti!

Renault Clio, Hyunda i20, Fiat Egea... Yeni fiyatlar netleşti!

Merkez Bankası Kasım 2022 faiz kararını açıklayacak…

Merkez Bankası Kasım 2022 faiz kararını açıklayacak…

Savaş çanları çalıyor! Rusya ve Ukrayna'nın ardından şimdi de...

Savaş çanları çalıyor! Rusya ve Ukrayna'nın ardından şimdi de...

Kendisini 'mehdi' olarak tanıtıp genç kadını tuzağa düşürdü! 'Seni ve kızını ölümden kurtaracağım'

Kendisini 'mehdi' olarak tanıtıp genç kadını tuzağa düşürdü! 'Seni ve kızını ölümden kurtaracağım'

Zihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyor

Zihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyor

İstanbul'un en merkezi yerinde olan olay şaşkına çevirdi!

İstanbul'un en merkezi yerinde olan olay şaşkına çevirdi!

İlginizi Çekebilir

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.