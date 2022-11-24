2023 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Ayı hangi gün başlıyor?

Ramazan Bayramı Müslümanlar için oldukça önemli bir yere sahip. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen kişilerin en merak ettiği soru Ramazan Ayı’nın ne zaman başlayacağıydı. 11 Ayın Sultanı olarak adlandırılan Ramazan Ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre mart ayında başlayacak.

RAMAZAN AYI’NIN BAŞLANGICI HANGİ GÜN?

Ramazan ayı açıklanan takvime göre mart ayında başlıyor. İlk sahur 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece yapılacak. 23 Mart akşamı ise ilk iftar yapılacak. Son oruç ise 20 Nisan’da Ramazan Bayramı arifesinde tutulacak. Mübarek Kadir Gecesi ise 17 Nisan Pazartesi günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Bayramı da Müslüman alemi için oldukça önemli bir gün olarak biliniyor. 20 Nisan günü son oruç tutulduktan sonra bayramın ilk günü 21 Nisan olarak açıklandı. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. İkinci günü 22 Nisan Cumartesi, üçüncü günü ise 23 Nisan Pazar gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan



