2024'e girilir girilmez düğmeye basıldı: İlk 4 günde binlerce düzensiz göçmen yakalandı!

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kalkan-7 operasyonlarının detaylarının duyurup görüntülerini paylaştı.
Bakan Yerlikaya açıklamasında "2024 yılının ilk 4 gününde 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-7” operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2.155 düzensiz göçmen yakalandı" ifadelerine yer verdi.
Paylaşımını "Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir!" sözleriyle noktalayan Yerlikaya operasyonlara devam sinyali verdi.
2024 yılının ilk 4 gününde 2️⃣7️⃣ ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-7” Operasyonlarında— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 8, 2024
8️⃣0️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve
2️⃣.1️⃣5️⃣5️⃣ Düzensiz Göçmen Yakalandı❗️
Umut Tacirliği Yaparak İnsanları Kandıran, Binlerce… pic.twitter.com/VpAlq9lqeD