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  4. 2024'e girilir girilmez düğmeye basıldı: İlk 4 günde binlerce düzensiz göçmen yakalandı!

2024'e girilir girilmez düğmeye basıldı: İlk 4 günde binlerce düzensiz göçmen yakalandı!

08.01.2024 08:15 | Son Güncelleme:
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Göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlene operasyonlara yenileri eklendi. 2024'ün ilk 4 gününde 2 binden fazla düzensiz göçmen ile çok sayıda organizatör yakalandı.

2024'e girilir girilmez düğmeye basıldı: İlk 4 günde binlerce düzensiz göçmen yakalandı!

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kalkan-7 operasyonlarının detaylarının duyurup görüntülerini paylaştı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında "2024 yılının ilk 4 gününde 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-7” operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2.155 düzensiz göçmen yakalandı" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımını "Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir!" sözleriyle noktalayan Yerlikaya operasyonlara devam sinyali verdi.


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göçmen
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