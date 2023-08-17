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  4. 2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Diyanet ile 2024 dini bayramlar

2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Diyanet ile 2024 dini bayramlar

17.08.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatili tarihleri 2024 yılı öncesinde merak ediliyor. İslam dininin farzının yerine getirildiği Kurban Bayramı, Müslüman vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Bayram tatilini değerlendirmek isteyenler Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini arama motorlarında sorguluyorlar. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün?

2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Diyanet ile 2024 dini bayramlar

Kurban Bayramı ne zaman, sorusunun yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 dini günler ve bayramlar takvimini paylaşmasıyla beraber belli oldu. Kurban Bayramı'nı idrak edecek vatandaşlar tarihleri araştırmaya koyuldu. Öte yandan Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler şimdiden plan yapmaya başladılar. Peki, 2024 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024?

2024 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 Haziran Pazar günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 17 Haziran Pazartesi, 3. günü 18 Haziran Salı ve 4. günü 19 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor.

CAMİ

2024 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

TAKVİM

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

muharrem ayı cami

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma

Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma

Arefe: 09 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma

Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar

Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

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