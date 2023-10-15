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2024 RESMİ TATİLLER VE DİNİ BAYRAMLAR! Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 tatil takvimi

15.10.2023 16:21 | Son Güncelleme:
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2024 tatil takvimine dair araştırmalar yoğunlaştı. Her yıl gerçekleşen Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayram tatilleri ile Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı gibi resmi tatil günleri çalışan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu doğrultuda 2024 yılı öncesinde plan yapmak isteyen tatil takvimine ulaşmak istiyor. Peki, Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? 2024'de hangi günler tatil olacak?

2024 RESMİ TATİLLER VE DİNİ BAYRAMLAR! Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 tatil takvimi

2024 Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı gibi birçok resmi tatil günleri merak ediliyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar resmi tatil günleri araştırmalarına hız verdi. Resmi tatil ve dini bayramlar hem çalışanlar hem de öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. 2024 resmi tatiller takvimi belli oldu. İşte detaylar...

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

2024 yılında Ramazan, 11 Mart'ta başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak. 9 Nisan 2024 Ramazan Bayramı'nın arife günü oluyor. 2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan'da başlayacak ve 12 Nisan'da bitecek.

ramazan bayramı

2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

2024 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 Haziran Pazar günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 17 Haziran Pazartesi, 3. günü 18 Haziran Salı ve 4. günü 19 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor.

kurbanlik

2024 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

takvim2

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma

Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma

Arefe: 09 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma

CAMİ

Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar

Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

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