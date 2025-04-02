KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Güzellik - Moda
  4. 2025’in popüler cilt bakım trendleri: Işıl ışıl olacaksınız! Etkisi yıl boyu devam edecek…

2025’in popüler cilt bakım trendleri: Işıl ışıl olacaksınız! Etkisi yıl boyu devam edecek…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
02.04.2025 11:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzellik dünyasında her yıl yeni trendler ortaya çıkıyor ve 2025 de istisna değil. Cilt bakımında doğallık, sürdürülebilirlik ve bilimsel yaklaşımlar ön planda olmaya devam ediyor. Peki, bu yıl cildinizi ışıl ışıl yapacak en yeni bakım trendleri neler? İşte 2025’te popüler olacak cilt bakım uygulamaları…

2025’in popüler cilt bakım trendleri: Işıl ışıl olacaksınız! Etkisi yıl boyu devam edecek…

Cilt bakım rutininde kimi trend yıllar boyu devam devam ederken bazıları sadece kısa dönem popüler oluyor. 2024 yılında yükselişe geçenler ve 2025 yılında yeni ortaya çıkan güzellik trendlerini sizler için derledik.

iStock-2177037676

SKİNİMALİSM: DAHA AZ ÜRÜN, DAHA FAZLA ETKİ

2024 yılında yükselişe geçen “skinimalism” (cilt bakımında minimalizm), 2025’te de popülerliğini sürdürüyor. Kadınlar artık çok aşamalı bakım rutinlerinden uzaklaşarak, az ama etkili ürünler kullanmaya yöneliyor.

  • Temel 3 adım: Temizleme – Nemlendirme – Güneş koruması
  • Cildi yormayan, hafif ve besleyici içeriklere sahip ürünler
  • Az sayıda ama etkili içerik içeren formüller

Neden Popüler?
Daha az ürün kullanımı, hem cilt bariyerini koruyor hem de zamandan tasarruf sağlıyor.

iStock-1500857454

MİKROBİYOM DOSTU CİLT BAKIMI

Cilt yüzeyinde yaşayan iyi bakteriler (mikrobiyomlar), sağlıklı bir cilt için çok önemli. 2025’te, cildin doğal mikrobiyomunu destekleyen ürünler ön planda olacak.

  • Probiyotik ve prebiyotik içerikli nemlendiriciler
  • Cilt florasını destekleyen fermente içerikler
  • Cildi tahriş etmeyen temizleyiciler

Neden Popüler?
Mikrobiyom dostu ürünler, sivilce, kızarıklık ve hassasiyet gibi cilt sorunlarını önlemeye yardımcı oluyor.

“GLASS SKİN” YERİNE “CLOUD SKİN” TRENDİ

Kore güzellik trendlerinden ilham alan “Glass Skin” (cam gibi parlak cilt), 2025’te yerini “Cloud Skin” (bulut gibi yumuşak mat cilt görünümü) trendine bırakıyor.

  • Aşırı parlak yerine doğal mat bir bitiş
  • Cildi besleyen ama ağır olmayan nemlendiriciler
  • İçten gelen sağlıklı bir ışıltı için hidrojen bazlı serumlar

Neden Popüler?
Bu trend, daha doğal, soft-focus etkisi yaratan ve gözenekleri tıkamayan bir görünüm sunduğu için tercih ediliyor.

iStock-1428773978

CİLTTE BİOHACKİNG: GENETİK BAKIM DÖNEMİ

Bilim ve güzellik dünyası birleşiyor. Biohacking, cilt bakımında kişiye özel içeriklerin önemini artırıyor.

  • DNA bazlı cilt bakım analizleri ile kişiye özel rutinler
  • Genetik testler sonucunda belirlenen anti-aging ürünler
  • Kolajen üretimini artıran peptit ve enzim bazlı serumlar

Neden Popüler?
Kişisel bakım artık daha bilimsel. Herkese aynı ürünü önermek yerine, bireysel cilt ihtiyaçlarına göre bakım uygulanıyor.

iStock-1456638962

ADAPTOGEN İÇEREN ÜRÜNLER: STRES KARŞITI CİLT BAKIMI

Stres ve hava kirliliği cilt yaşlanmasını hızlandırıyor. 2025’te cilt bakım ürünleri, bitkisel adaptogenler ile daha güçlü bir savunma mekanizması sunacak.

  • Ashwagandha, ginseng ve reishi mantarı içeren serumlar
  • Cilt bariyerini güçlendiren bitkisel yağlar
  • Dış etkenlere karşı cildi koruyan antioksidanlar

iStock-1459314468

Neden popüler?
Stres yönetimi sadece zihinsel değil, cilt için de önemli! Adaptogenler, cildin savunma mekanizmasını güçlendirerek daha sağlıklı bir görünüm sağlıyor.

Tıkanmış lavaboları açmanın doğal yolu...Tıkanmış lavaboları açmanın doğal yolu...
2 Nisan Çarşamba: Bugün burçları neler bekliyor?2 Nisan Çarşamba: Bugün burçları neler bekliyor?
Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı cilt sağlığı güzellik güzellik formülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.