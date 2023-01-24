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21/1 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 21/1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

20.01.2023 03:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kuralları sürücüleri, yayaları ve çevreyi korumayı amaçlayan ve daha güvenli hâle getiren düzenlemelerdir. Trafikte yaşanabilecek can ve mal kaybını en aza indirmeyi amaçlayan trafik kanunlarına uyulması gerekir. Trafik kurallarına uyulmadığı takdirde de sürücülere veya diğer kişilere gerekli yaptırımlar uygulanır. Karayolları Trafik Kanunu dâhilinde uygulanan göre birçok trafik kuralı vardır. Bunlardan biri de 21/1 trafik cezasıdır. Peki, 21/1 trafik cezasının bedeli nedir?

21/1 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 21/1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanunu dâhilinde belirlenmiş olan trafik kurallarına uyulmadığı takdirde idari para cezası verilmektedir. Bu sebeple sürücüler tarafından sıklıkla araştırılan konulardan biri de trafik cezalarının ne olduğu ve ceza tutarlarının ne kadar olduğudur. Trafik Kanunun 21. maddesinde yer alan 21/1 trafik ceza kodu tescil belgesi ve tescil plakası alma zorunluluğu adlı başlığın altındadır.

21/1 trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanunun 21/1 maddeli trafik cezasına göre detaylandırılan 21/1 trafik cezası tescil belgeleriyle alakalıdır. 21/1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu tescil edilmiş olan araçların tescil belgesi ve tescil plakası almadan kara yoluna çıkması yasaktır. Eğer belgeler geçersizse trafik kolluğunca belgeler süresiz olarak geri alınabilir. Belgeler eksikse trafik kolluğunca belgeler geçici olarak geri alınır. 21/1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu uyarınca trafikten men edilen araçların tescil belgesi ya da plakası "C" yani geçici trafik belgesi alması hâlinde kara yolunda sürülerek, trafik kolluğunca izin belgesi (ek-33/A) düzenlenmesi durumunda da kara yolunda sürülmeden çekici ya da kurtarıcıyla götürülebilir.

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21/1 trafik cezası kimlere uygulanır?

21/1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu tescil belgesi ve tescil plakası olmadan tescil edilmiş araçların kara yolunda kullanılması yasaktır. Bu kurallar Karayolları Trafik Kanunu tarafınca detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 21/1 trafik kuralının ihlal edilmesi hâlinde sürücülere para cezası verilmektedir. Ayrıca 21/1 trafik cezası alan sürücülerin ehliyetine 10 ceza puanı eklenir.

21/1 trafik cezası tutarı nedir?

Kanun'a göre belirtilmiş olan kurallara uyulmaması hâlinde sürücülere belirli bir miktarda ceza verilmektedir. Trafik kurallarına göre ceza miktarları da farklılık göstermektedir. 21/1 trafik cezası tutarı 4.064 TL’dir. Cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 iş günü içerisinde trafik cezasının ödenmesi hâlinde %25 oranında bir indirim uygulanmaktadır. 21/1 trafik cezası tutarı %25 indirimli olarak 3.048 TL ödenebilir.

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