21 Aralık en uzun gece mi? Türkiye'de en uzun gece hangi ilde yaşanacak?

En uzun gece yani 21 Aralık kış dönümü tarihi geldi. Kuzey Yarımküre'de kışın, Güney Yarımküre'de yazın başlangıcı sayılan 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak dönencesine 90 derece açı ile gelecek. Bugün Türkiye'nin en kuzeyinde bulunan ilimizde en uzun gece yaşanacak.

21 ARALIK NEDEN EN UZUN GECE?

Aşağı yukarı 21 Aralık gününe denk gelen Kış Gündönümü'nde güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelecek. Kuzey Yarımküre'de günler uzarken Güney Yarımkürede kısalacak. 21 Aralık bazı ülkelerde kışın başlangıcıyken, bazı ülkelerde yazın başlangıcı olacak.

21 Aralık'ta Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün meydana gelir. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcı olarak kabul edilir. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks (gece – gündüz eşitliği) tarihleri 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine de solstis (gündönümü) tarihleri denir.

Kuzey Yarımküre Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne 43°06′ lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gece en kısa gündüz meydana gelir. Yengeç Dönencesi'nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar gündüz süresi azalır.

TÜRKİYE'DE EN UZUN GECE HANGİ İLDE YAŞANACAK?

21 Aralık'ta Türkiye'de en uzun gece, ülkenin Kuzey'inde yer alan Sinop'ta yaşanacak. En kısa gece ise ülkenin en Güney'inde olan Hatay'da olacak. 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de Oğlak dönencesine güneş ışınları dik gelecek. Bu nedenle 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanacak ve sonrasında geceler kısalacak.



