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21 Aralık en uzun gece nerede, hangi şehirde yaşanacak? En uzun gece kaç saat sürecek?

21.12.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılda iki kez gerçekleşen gündönümü 21 Aralık'ta kış gündönümü olarak yaşanıyor. Kuzey Yarım Küre'de geceler uzarken, Güney Yarım Kürede ise gündüzler uzamış olacak. Güneş ışınları sebebiyle ülkemizde bugün en uzun gece yaşanacak. Peki, 21 Aralık en uzun gece nerede, hangi şehirde yaşanacak? En uzun gece kaç saat sürecek? İşte konu hakkında tüm detaylar...

21 Aralık en uzun gece nerede, hangi şehirde yaşanacak? En uzun gece kaç saat sürecek?

En uzun gece 21 Aralık kış dönümü olarak bugün gerçekleşecek. Kış Gündönümü’nde (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışıkları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede ise kısalmaya başlar. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen bu tarihte, yılın en kısa günü ve en uzun gecesi yaşanacak. 21 Aralık en uzun geceye dair merak edilenleri sizler için derledik...

21 ARALIK EN UZUN GECE NEREDE YAŞANACAK?

Ülkemizde en uzun gece Kuzey'deki Sinop'ta, en kısa gece ise Güney'deki Hatay'da yaşanacak. 21 Aralık günü güneş ışınları Güney Yarımküre’ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir. Bu tarihte kuzeye gidildikçe gece süresi uzar gündüz süresi kısalır, bu tarihten sonra ise geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar.

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EN UZUN GECE KAÇ SAAT SÜRECEK?

21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak.

En kısa gece ise 14 saat ile Güney'deki Hatay'da yaşanacak. Hatay, böylece yılın en uzun gündüzünü yaşamış olacak.

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EKİNOKS TARİHLERİ

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

21 Mart (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (yengeç ekinoksu): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

21 Aralık (oğlak ekinoksu): 21 Aralık'ta yılın en uzun gecesi yaşanır. Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelir ve güney yarım kürede yaz, kuzey yarım kürede ise kış başlar.

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