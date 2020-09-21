21 Eylül Dünya Barış Günü'nün hikayesi! 21 Eylül Dünya Barış Günü mesajları, şiirleri!

İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan olay,1 Eylül 1939'da Nazi ordularının Polonya'yı saldırarak 20. yüzyılın en kanlı savaşını başlatmasıyla ve milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesiyle başladı. 1 Eylül Dünya Barış Günü hikayesi dünyada barışın önemini bir kez daha hatırlatmak, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden milyonlarca kişi ve sakat kalan kişileri hatırlatmak amacıyla her yıl kutlanır. 1 Eylül Dünya Barış Günü tarihi ve 21 Eylül Dünya Barış Günü şiirleri, mesajları detaylı olarak şu şekilde...
Varşova Paktı ve Eskiden Sovyetler Birliği üyesi olan ülkelerin kararı ile Almanya'nın 20. yüzyılın en kanlı olayını başlatarak, Polonya'ya 1 Eylül 1939'da saldırdığı günü barış içinde bir dünya görevini hatırlatmak için Dünya Barış Günü ilan etti. Dünyada bazı ülkeleri Dünya Barış Günü'nü 1 Eylül'de kutlarken bazıları da 21 Eylül'de kutlamaktadır. Neden Dünya Barış Günü 21 Eylül'de kutlanır?
Hem 1 Eylül hem de 21 Eylül'ün Dünya Barış Günü olmasının nedeni nedir? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981’deki 57. birleşiminde, “Genel Kurul’un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü”nü “Uluslararası Barış Günü” ilan etmiştir. Yıllar sonra Genel Kurul'un 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül'ü Barış Günü olarak kabul edilmiştir.
Dünya çapındaki çatışmaları ve savaşları engellemek isteyen Birleşmiş Milletler, Barış Günü'nü 21 Eylül ilan ederek her yıl bunu hatırlatmayı ve insanları bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Bu yüzden her yıl düzenli olarak 21 Eylül’de, Birleşmiş Milletler Merkezi’ndeki “Barış Çanı” çalınıyor. 21 Eylül tarihine özel olarak çalan Barış Çanı, milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesi anısına Japonya tarafından dünyanın tüm kıtalarından çocukların gönderdikleri bozuk paralardan yapıldı. Ayrıca bozuk paradan tasarlanan çanın üzerine; “Çok Yaşa Mutlak Barış” yazısı kazındı.
1 ya da 21 Eylül'de sevdiklerine ya da yakınlarına Barış Günü mesajı göndermek, sosyal medyadan Dünya Barış Günü'nü kutlamak isteyenler için, 21 Eylül Dünya Barış Günü mesajları ve resimli Dünya Barış Günü mesajları haberimizde...
Ne yeşil bir zeytin dalı gibi baharlık ne de bir güvercin kanadı gibi hafiftir barış, bir bebeğin gülüşü gibi aydınlık aşk kadar güçlüdür barış 21 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu olsun.
“Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiirdir barış..”
Dünya barışı için Renk, Dil, Irk demeden Halaya hep birlikte Tutuşalım ..
Çocuklara bırakacağımız en değerli miras BARIŞ'tır.
“Anne çiçeklere bak ne güzel. Şarkılar ne güzel. İnsanları seviyorum Yaşamayı seviyorum… Çok seviyorum!”
Irk, din, dil, fikir, zevk ve sınıf farklılıklarımızın gerçek zenginliğimiz olduğunu unutmadan saygı, sevgi, anlayış ve hoşgörü içinde bir gelecek adına 21 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun…
“Türkler bütün medeni milletlerin dostudurlar.”
Çocuğun gördüğü düştür barış. Ananın gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında sevdalıların sevda sözleridir barış.
21 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlar, tüm dünya mazlumlarının barış ve huzur içinde uyanacağı bir gelecek dileriz.
Yurtta sulh, Cihanda sulh. / Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
Gülümsemenin dili, dini, ırkı yoktur. Tüm insanlar aynı dilde gülümser. Kimsenin gülüşü solmasın 21 Eylül Dünya Barış Günü
“Yurtta sulh, Cihanda sulh” ilk defa Mustafa Kemal Atatürk tarafından 20 Nisan 1931'de dile getirilmiştir…Bu duygularla 21 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu olsun.
‘Barış mutlak Barış' Şartsız şurtsuz, amasız lakinsiz, derhal şimdi Barış. Merhaba Dostlar Savaşsız sömürüsüz, huzurun ve barışın olduğu güzel bir dünya dileğiyle, 21 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun.
Ekmeği konuşalım Sonra barışı Üstüne bir de çocukları öpelim Olmuşken tam olsun
BARIŞ
Çocuğun gördüğü düştür barış.
Ananın gördüğü düştür barış.
Ağaçlar altında sevdalıların sevda sözleridir
barış.
Gözlerinin içinde uçsuz bucaksız bir gülümseme
elinde yemiş dolu bir zembil
ve alnında ter tomurcukları
-pencerede suyu soğutan testideki damlalar gibi—
akşamüstü eve dönen babadır
barış.
Dünyanın yüzünde yara izleri kapanırken
ağaçlar diktiğimizde havan mermilerinin kazdığı çukurlara
yangının kavurduğu yüreklerde ilk tomurcuklarını açarken umut
ve ölüler kanlarının boşa gitmediğini bilerek
yana dönüp içerlemeksizin uyuyabildiklerindedir
barış.
Barış yemek kokusudur tüten akşamleyin
arabanın yolda durmasının korkutmadığı
kapı çalınmasının dost demek olduğu
ve pencereyi saat başı açmanın,
renklerinin uzaktaki çanlarıyla
gözlerimizin bayram etmesini sağlayan
gökyüzü demek olduğu zamandır
barış.
Barış bir bardak sıcak süt ve bir kitaptır uyanan çocuk önünde.
Başaklar birbirlerine eğilip “İşte, ışık, ışık, ışık!” dedikleri
ve ufuk çemberi ışıkla dolup taştığı zamandır
barış.
Hapisaneler onarılıp kitaplıklar yapıldığı zaman
eşikten eşiğe bir türkü yükseldiği zaman geceleyin,
cumartesi akşamlan mahalle berberinden çıkan yeni tıraş olmuş
bir işçi gibi baharda ay buluttan çıktığı zamandır
barış.
Geçmiş gün
yitirilmiş bir gün olmadığı
sevinç yapraklarını akşamın içine salan bir kök
ve kazanılmış bir gün, hak edilen bir uyku olduğu zaman
acıyı kovmak için zamanın dört bir bucağından
güneşin hemen ayakkabılarını bağladığını duyduğun zamandır
barış.
Barış ışınlar demetidir yaz ovalarında
iyilik alfabesidir tanın dizlerinde.
“Kardeşim” dediğin – “Yarın kuracağız” dediğin zaman
kuracağız dediğimizi kurunca türkü çağırdığımız zamandır
barış.
Ölüm yüreklerde az yer kapladığı
ve güvenli parmaklarla mutluluğu gösterdiği zaman bacalar,
ikindi vaktinin büyük karanfilini
ozan ve proleter aynı şekilde kokladığı zamandır
barış.
İnsanların sıkışan elleridir barış
dünyanın masasındaki ekmektir
gülümsemesidir annenin.
Budur yalnızca.
Başka bir şey değildir barış.
Ve toprakta derin karıklar açan sabahlar
tek bir sözcük yazarlar:
Barış. Başka bir şey değil. Barış.
Dizelerimin rayları üzerinde
buğday ve güller yüklenmiş
geleceğe doğru yol alan trendir barış.
Kardeşlerim,
barış içinde derin derin soluk alıyor
tüm dünya bütün düşleriyle.
Verin elinizi kardeşlerim,
işte budur barış.
Γιάννης Ρίτσος
Yunanca aslından çevirenler:
İoanna Kuçuradi – Özdemir İnce
BARIŞ
Barış ilan edildi nihayet
Her şey eski halini aldı
Ne olduysa cephede ölene oldu
Bir sabah aldılar evinden
Güneşli bir gün vardı dışarda
Ağaçlar da henüz çiçeklenmemişti
Ne kadar durgundu Allahım deniz
Ve bir daha dönmedi geri
İşte bütün hikâye
Annesi ağlıyor şimdi
Muzaffer Tayyip Uslu
KADINSI
…Şimdi bilmem kaçıncı paralelde
Kuru topraklara yağmur yağıyor
Bir filmin orta yerinde kaç gecedir
Uzanıp elimi tutuyorsunuz
Elimi her sefer bir şey için
Elimi her sefer bir kere tutarsınız
Sonra bütün davalarımla ortalıkta
Sonra olanca kalabalığımla yalnız
Hava ve deniz arasında
Ekmekle barış arasında
İnanın hepiniz varsınız
Sonsuz şeyler uğruna mesela
Kırılıp dökülen şeyler uğruna
Kendinizi ne çok aldattınız
Dağlar bildiğince yüksek olsun
Gözden uzak tutamam sizi durun
Yaşamak küçük aldanışlarla güzel
Ölümü alın götürün.
Gülten Akın
BARIŞ KOYUN ÇOCUKLARIN ADINI
…Şimdi bilmem kaçıncı paralelde
Kuru topraklara yağmur yağıyor
Bir filmin orta yerinde kaç gecedir
Uzanıp elimi tutuyorsunuz
Elimi her sefer bir şey için
Elimi her sefer bir kere tutarsınız
Sonra bütün davalarımla ortalıkta
Sonra olanca kalabalığımla yalnız
Hava ve deniz arasında
Ekmekle barış arasında
İnanın hepiniz varsınız
Sonsuz şeyler uğruna mesela
Kırılıp dökülen şeyler uğruna
Kendinizi ne çok aldattınız
Dağlar bildiğince yüksek olsun
Gözden uzak tutamam sizi durun
Yaşamak küçük aldanışlarla güzel
Ölümü alın götürün.
Refik Durbaş
CIGARAYI ATTIM DENİZE
Biz eskiden de en aşağı böyleydik senlen
Bir bulut geçiyorsa onu görürdük
Bir minarenin keyfine diyecek yoksa onu
Bir adam boyuna yoksulluk ediyorsa onu
Ne zaman hürlüğün barışın sevginin aşkına
Bir cıgara atmışsak denize
Sabaha kadar yandı durdu
Cemal Süreya
YERYÜZÜ AŞKIN YÜZÜ OLUNCAYA DEK
...
Barış dedik bunca yıl
Kardeşlik dedik-sevgi dedik
Yepyeni umutlar doğurduk umut tacirlerinden
Düştük peşlerine korkusuz
Aç-susuz
Ve en dikenli yollarda yalınayak
Gelecekleri kapkara
Dilleri yumuşak
Yalanları güzel ve ak
Girdiler dünyamıza alkışlanarak
...
ADNAN YÜCEL
KORKUDAN DEĞİL
İntihar mı dediniz, sakın cinayet olmasın
Bu tükenmiş kavgası, bu acı, bu nasıl bulduğumuz
Bir ucu Avrupa’da, bir ucu ortaçağda
Ki barış adına yetişir korkunçluğumuz
Kaldı ki söylüyoruz bak: indirin silahları
Yani korkudan değil sizleri görmüyoruz.
Edip Cansever
...
Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa,
şimdi en güzel şiir barıştır.
...
Haydar Ergülen
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