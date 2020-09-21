21 Eylül Dünya Barış Günü'nün hikayesi! 21 Eylül Dünya Barış Günü mesajları, şiirleri!

İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan olay,1 Eylül 1939'da Nazi ordularının Polonya'yı saldırarak 20. yüzyılın en kanlı savaşını başlatmasıyla ve milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesiyle başladı. 1 Eylül Dünya Barış Günü hikayesi dünyada barışın önemini bir kez daha hatırlatmak, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden milyonlarca kişi ve sakat kalan kişileri hatırlatmak amacıyla her yıl kutlanır. 1 Eylül Dünya Barış Günü tarihi ve 21 Eylül Dünya Barış Günü şiirleri, mesajları detaylı olarak şu şekilde...

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ HİKAYESİ

Varşova Paktı ve Eskiden Sovyetler Birliği üyesi olan ülkelerin kararı ile Almanya'nın 20. yüzyılın en kanlı olayını başlatarak, Polonya'ya 1 Eylül 1939'da saldırdığı günü barış içinde bir dünya görevini hatırlatmak için Dünya Barış Günü ilan etti. Dünyada bazı ülkeleri Dünya Barış Günü'nü 1 Eylül'de kutlarken bazıları da 21 Eylül'de kutlamaktadır. Neden Dünya Barış Günü 21 Eylül'de kutlanır?

21 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ

Hem 1 Eylül hem de 21 Eylül'ün Dünya Barış Günü olmasının nedeni nedir? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981’deki 57. birleşiminde, “Genel Kurul’un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü”nü “Uluslararası Barış Günü” ilan etmiştir. Yıllar sonra Genel Kurul'un 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül'ü Barış Günü olarak kabul edilmiştir.