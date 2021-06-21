21 Haziran'da ne olur? Yaz gün dönümü nedir, ne anlama gelir? İşte 21 Haziran en uzun gündüz yaşanan şehir...

Vatandaşlar 21 Haziran'ın ne anlama geldiğini merak ediyor. Yaz gündönümü anlamına gelen 21 Haziran'da ne olur sorusu araştırılıyor. Google'ın, 21 Haziran'a özel bir doodle yapmasıyla birlikte bu özel gün daha da merak edilir oldu. Peki 21 Haziran'da ne olur? Yaz gün dönümü nedir?

21 HAZİRAN'DA NE OLUR? GÜN DÖNÜMLERİ NEDİR?

Yaz gündönümü güneş ışıklarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir defa (yaklaşık olarak 21 Haziran'da) dik geldiği an olarak bilinmektedir. Kuzey yarıkürede en uzun gündüz yaşanmaktadır ve günler kısalmaya başlamaktadır. Güney yarıkürede ise en kısa gündüz yaşanmaktadır ve artık günler uzamaya başlar.

Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede yazın, güney yarıkürede kışın başlangıcı sayılmaktadır. Bununla birlikte bazı ülkelerde de yazın ya da kışın tam ortası kabul edilmektedir.

Kış gündönümü 21 Aralık’a denk gelmektedir. Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an olarak tarif edilmektedir. Bu tarihten itibaren ise Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılmaktadır. Bununla birlikte bazı ülkelerde de yazın ya da kışın tam ortası kabul edilmektedir. Güney yarımkürede 21 Aralık'ta en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede ise en uzun gece yaşanmaktadır.

YAZ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

21 Haziran'da aynı zamanda kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, Güney kesimde ise 24 saat gece yaşanır. Türkiye'de 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz Sinop'ta gerçekleşirken, en uzun gece ise Hatay'da yaşanır. 21 Aralık tarihinde ise Sinop'ta en uzun geceyi yaşanır ve bu kez Hatay'da en uzun gündüz yaşanır.



