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  4. 21 ilde düğmeye basıldı! 'Siber' suçlular böyle yakalandı

21 ilde düğmeye basıldı! 'Siber' suçlular böyle yakalandı

15.03.2024 08:21
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21 ilde düzenlenen SİBERGÖZ-26 operasyonlarında 75 kişi yakalandı.

21 ilde düğmeye basıldı! 'Siber' suçlular böyle yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre; 21 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-26” operasyonlarında 75 şüpheli yakalandı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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operasyon
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