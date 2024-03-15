21 ilde düğmeye basıldı! 'Siber' suçlular böyle yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre; 21 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-26” operasyonlarında 75 şüpheli yakalandı.

2️⃣1️⃣ ilde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Hırsızlık, Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği suçlarına yönelik eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-26” operasyonlarında 7️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı❗



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim… pic.twitter.com/JLk2YGP1A0 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 15, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





