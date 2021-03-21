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21 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 21 Mart Koronavirüs tablosu!

21.03.2021 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası yasakların birçok ilde kalkması ile vaka sayılarındaki artış dikkat çekiyor. Vatandaşlar, yasakların kalkması ile günlük koronavirüs tablosundaki durumu da güncel olarak takip ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya üzerinden açıklıyor.

21 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 21 Mart Koronavirüs tablosu!

Günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden de açıklanıyor. Dün açıklanan koronavirüs tablosuna göre, 20 Mart tarihinde 21 bin 61 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi ise hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı ise 1,538’e yükseldi.

21 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 20 Mart günü açıklanan son tabloya göre 190 bin 129 kişiye test yapıldı. Bu kişilerden 21 bin 61 kişinin testi ise pozitif çıktı. 95 vatandaşımız hayatını kaybetti. 21 Mart koronavirüs tablosu ise henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

20 MART KORONAVİRÜS RİSK TABLOSU

20 mart tablo

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca

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