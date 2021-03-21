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21 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto sonuçları?

21.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango İdaresi’nin düzenlediği Süper Loto; her Salı, Perşembe ve Pazar günleri canlı olarak çekiliyor ve açıklanıyor. Bu haftanın Süper Loto çekilişi ise Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak takip edilecek ve kazanan numaranın sahipleri ödülle buluşacak.

21 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto sonuçları?

Milli Piyango İdaresi ve Şisal ortaklığında düzenlenen Süper Loto çekilişinin sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Birçok vatandaş kazanan şanslı numaraları öğrenmek için sabırsızlanıyor. 21 Mart Süper Loto sonuçları 21.30’da Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak çekilecek.

21 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak belli oluyor. 21 Mart Süper Loto çekilişi de Youtube kanalı üzerinden 21.30 çekilerek, şanslı numaralar belli olacak.

Süper Loto, devreden 4 milyon 206 bin TL ile sahiplerini bekliyor. Bu akşamın çekilişi henüz gerçekleşmedi. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çekilişin hemen ardından www.millipiyangoonline.com adresinde yer alan sonuçlar sayfasından kazandıran numaralar ve kazananlar takip edilebiliyor.

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Millî Piyango İdaresi tarafından başlatılmış bir şans oyunudur. 2020 yılında Milli Piyango'ya ait oyunların Sisal Şans'a devredilmesiyle, çekilişler artık Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü çekilmektedir. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçimine dayalı bir oyundur. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir. Süper Loto, www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango uygulamasından veya en yakın satış noktasından oynanabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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