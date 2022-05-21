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  4. 21 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama ekranı!

21 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama ekranı!

21.05.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı ile AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından 21 Mayıs Cumartesi gününün en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel listeyi paylaştı. Peki 21 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 21 Mayıs 2022 Cumartesi AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve ayrıntılar..

21 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama ekranı!

21 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak edildi. AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklama 21 Mayıs Cumartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü kesinti yapılacak semt ve noktalar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. Peki 21 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

24 MAYIS ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul genelinde meydana gelen planlı ve arıza elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

21 MAYIS AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

21 MAYIS BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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İstanbul
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