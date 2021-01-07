21 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 21?

Bir araç plakası, o araç hakkındaki çeşitli bilgilere ulaşılmasını sağlayan bir çeşit kodlama sistemine sahip olur. Yetkili merciler araç plakası üzerinden aracın sorumlusunun kim olduğunu ya da trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığını tespit edebilir. Bu nedenle araç plakaları, aracın üzerinde rahatlıkla görünebilecek bir şekilde konumlandırılır. Nitekim plaka üzerinde yer alan harf ya da rakamların görünmesini engelleyecek herhangi bir durumun da olmaması son derece önemlidir. Her ülkenin plaka sistemi birbirinden farklıdır. Ülkemizin plaka sisteminde, plaka kodunun başında bulunan iki haneli sayı, aracın kayıtlı olduğu ili gösterir. Yazımızın devamını inceleyerek "21 plakası hangi il için kullanılır? 21 hangi şehirde kullanılır?"

21 Nerenin Plakası?

21 araç plakası, Diyarbakır ilinin plaka kodudur. Eğer trafikte 21 plaka imi taşıyan bir araçla karşılaşırsanız Diyarbakır iline kayıtlı olduğunu düşünebilirsiniz.

Diyarbakır ilinden bir önceki plaka kodu olan 20 Denizli, bir sonraki plaka kodu olan 22 ise Edirne şehrine aittir. İl plaka numaralarının yanı sıra plakalarda bulunan harfler de aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu gösterir. Diyarbakır şehrinde yer alan ilçelerin plaka kod ve harflerini görebilmek için aşağıdaki başlıkları incelemeye devam edebilirsiniz.