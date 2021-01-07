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21 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 21?

07.01.2021 15:31 | Son Güncelleme:
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21 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 21?

Araç plakaları, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de kullanılan önemli trafik işaretlerinden biridir. Otomobil, kamyon, kamyonet, taksi ve motosiklet gibi taşıtların üzerinde yer alan plakalar küçük birer tabela şeklindedir. Ülkemizde 81 ile karşılık 81 adet il plakası vardır. Peki 21 nerenin plakası olarak geçer? 21 nerenin plaka kodu? İşte detaylar...

Bir araç plakası, o araç hakkındaki çeşitli bilgilere ulaşılmasını sağlayan bir çeşit kodlama sistemine sahip olur. Yetkili merciler araç plakası üzerinden aracın sorumlusunun kim olduğunu ya da trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığını tespit edebilir. Bu nedenle araç plakaları, aracın üzerinde rahatlıkla görünebilecek bir şekilde konumlandırılır. Nitekim plaka üzerinde yer alan harf ya da rakamların görünmesini engelleyecek herhangi bir durumun da olmaması son derece önemlidir. Her ülkenin plaka sistemi birbirinden farklıdır. Ülkemizin plaka sisteminde, plaka kodunun başında bulunan iki haneli sayı, aracın kayıtlı olduğu ili gösterir. Yazımızın devamını inceleyerek "21 plakası hangi il için kullanılır? 21 hangi şehirde kullanılır?"

21 Nerenin Plakası?

21 araç plakası, Diyarbakır ilinin plaka kodudur. Eğer trafikte 21 plaka imi taşıyan bir araçla karşılaşırsanız Diyarbakır iline kayıtlı olduğunu düşünebilirsiniz.

Diyarbakır ilinden bir önceki plaka kodu olan 20 Denizli, bir sonraki plaka kodu olan 22 ise Edirne şehrine aittir. İl plaka numaralarının yanı sıra plakalarda bulunan harfler de aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu gösterir. Diyarbakır şehrinde yer alan ilçelerin plaka kod ve harflerini görebilmek için aşağıdaki başlıkları incelemeye devam edebilirsiniz.

Diyarbakır Merkezine Ait Olan Plaka Kodları

21 AC ve AZ 001 ile 999 arası

21 DA ve DZ 001 ile 999 arası
21 EA ve EP 001 ile 999 arası
21 FA ve FZ 001 ile 999 arası
21 H 0001 ile 9999 arası
21 M 0001 ile 9999 arası
21 MA 001 ile 999 arası
21 T 0001 ile 9999 arası plaka kodları taşır.

Diyarbakır Ergani İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

21 ER ve EZ 001 ile 999 arası
21 HA ve HZ 001 ile 999 arası plaka kodları alır.

Diyarbakır Lice İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

21 LA ve LZ 001 ile 999 arası plaka kodlarını taşır.

Diyarbakır Silvan İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

21 SV ve SZ 001 ile 999 arası plaka kodlarını alır.

Diyarbakır Bismil İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

21 TA ve TZ 001 ile 999 arası plaka kodlarını taşır.

Diyarbakır Çermik İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

21 UA ve UZ 001 ile 999 arası arası plaka kodlarını alır.

Diyarbakır Çıkar İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

21 VA ve VZ 001 ile 999 arası plaka kodlarını taşır.

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