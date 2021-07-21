21 Temmuz 2021 Çarşamba günlük burç yorumları: İnanç ve ibadet enerjinizi yükseltebilir!

Güne enerjik başlayan Koç burcu için sosyal bir gün olacak. Boğa burçları ise maddi anlamda şanslı olabileceği bir gündeler. Öte yandan yay burcunun etrafındaki patavatsızlıklara dikkat etmesi gerekiyor. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün güne daha enerjik ve hızlı başlayıp erkenden sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz. Sosyal çevrenizle bir araya gelecek ve daha dışa dönük olacaksınız. Sevdiğiniz şeyleri yapmak sizi daha mutlu ederken insanlara göre hareket etmek nispeten bunaltabilir.

BOĞA

Bugün finansal şanslar yakalayabilir, hediyeler alabilirsiniz. Aile içi finansal destekler öne çıkabilir. Yatırım ve birikim konularıyla ilgilenebilir, kısa vadeli planlar için şimdiden harcama yapabilirsiniz. Kıskançlık gibi duygular ilişkilerde gerilimi tetikleyebilir.

İKİZLER

Bugün ilişkilerinizde duygusal konuşmalar, duygu ve düşüncelerin daha açık dile getirilmesi söz konusu olabilir. Keyifli görüşmeler yapabilir, heyecan ve aşkı hissettiren bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. Bir süredir var olan sıkıntılı durumlar mevcutsa bugün netleşebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün gerekli ve ihtiyaç odaklı harcamalar yapabilirsiniz. Özgüveninizin arttığı, kendinizle ilişkinizi iyileştirdiğiniz bir gün olabilir. Beklentileriniz ve istekleriniz konusunda daha kararlı, ısrarcı olabilirsiniz. İnatçı yanınız öne çıkabilir.

ASLAN

Bugün güne daha enerjik ve yüksek duygularla, motivasyonla başlayabilirsiniz. Gün içinde daha flörtöz olabilir, katıldığınız ortamlarda ışıldayabilir ve ilgiyi üzerinize toplayabilirsiniz. Çocuklarla ilişkiler ön planda olabilir, çocuklarınızla vakit geçirebilirsiniz.

BAŞAK

Bugün iç dünyanızda farklı duygularda, farklı beklentilerde olabilirsiniz. Hayatınızdaki bazı insanlarla ilgili daha önce fark etmediğiniz detayları görebilir, arkanızdan dönen bir durumu öğrenebilirsiniz. İnanç, ibadet ve spiritüel çalışmalar enerjinizi yükseltebilir.

TERAZİ

Bugün güne daha hızlı başlayabilir ve erken saatlerde sevdiklerinizle bir araya gelerek keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Daha sosyal ve dışa dönük olacağınız gün boyunca hisleriniz ve sezgileriniz de daha güçlü çalışıyor olacak. İyimserliği korumak ve sevgi odaklı ilerlemek kazandırabilir.

AKREP

Bugün etrafınızdaki insanların, sevdiklerinizin duygusal desteğine daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. İnsanların söylemlerine ve tavırlarına karşı daha hassas olabilir, zaman zaman etkilenebilirsiniz. Anlık durumlarla fevri tavırlar, fevri kararlar noktasında tetiklenebilirsiniz, dikkat.

YAY

Bugün Ay sizin burcunuzda ilerlerken daha keyifli ve neşeli olacağınız enerjiler içinde olabilirsiniz. Akrabalarınız ve sosyal çevrenizle bir arada olabilir ve bir yolculuk gündemi ile meşgul olabilirsiniz. Daha açık sözlü olacağınız gün içinde patavatsızlıklara karşı dikkatli olun.

OĞLAK

Bugün sabah saatleri civarında gördüğünüz rüyalar işaretçi ve mesajcı olabilir. Gün içinde kalp sesinizi duymaya, ilk anda içinize doğan hislere kulak vermeye çalışın. Bir süredir içinizde tuttuğunuz şeyleri bugün aniden dışa vurabilir, dile getirebilirsiniz.

KOVA

Bugün hayatınızdaki insanlardan, partnerinizden açık sözler ve duygusal itiraflar duyabilirsiniz. Aşk ve arkadaşlık arasında kalmış ilişkilerde kararlar verilebilir, geleceğe yönelik yönünüzü belirleyebilirsiniz. Yalnızlar içinse yeni heyecanların olabileceği bir gün.

BALIK

Bugün güne başlarkenki enerjiniz ile ilerleyen saatlerdeki enerjiniz daha değişken olabilir. Hayatınızın bir alanında yönsüz hissedebilir, önünüzü görmekte veya hedef belirlemekte, karar vermekte zorlanabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise netleşebilirsiniz.



