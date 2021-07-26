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21 yaşındaki genç antrenör spor yaparken kalp krizinden öldü iddiası

26.07.2021 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde spor antrenörü olduğu öğrenilen Batuhan Kerimoğlu evinde hayatını kaybetti. 21 yaşındaki genç antrenörün evinde spor yaparken kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.

21 yaşındaki genç antrenör spor yaparken kalp krizinden öldü iddiası

Olay, saat 21.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6402 Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

İddiaya göre, spor antrenörlüğü yaptığı öğrenilen Batuhan Kerimoğlu’nu (21) yerde hareketsiz halde gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Kerimoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

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EVİNDE SPOR YAPARKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ İDDİASI

Öte yandan yapılan ilk incelemede Batuhan Kerimoğlu’nun evinde spor yaparken kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. Genç antrenörün cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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İzmir
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