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21 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

11.02.2021 09:54 | Son Güncelleme:
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21 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana’da hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından 21 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi olan ve hırsızlık, uyuşturucu ticareti suçlarından 21 yıl hapis cezasıyla aranan Emir Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana’da hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından 21 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi olan ve hırsızlık, uyuşturucu ticareti suçlarından 21 yıl hapis cezasıyla aranan Emir Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Emir Ç.’nin izini süren polis, hükümlünün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yukarı Çiçekli Mahallesi’nde saklandığını tespit etti. Takibe alınan Emir Ç., yolda polis tarafından takip edildiğini fark edince kaçmaya başladı. Polis, kısa süren kovalama sonucu Emir Ç.’yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emir Ç., cezaevine götürüldü.

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