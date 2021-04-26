21 yıl önce kiralayıp iade etmediği kaset için arama kararı çıkartıldı!

Oklahoma eyaletinin eski sakinlerinden Caron McBride hakkında, 1999'da alınan Genç Cadı Sabrina dizisinin VHS kasetini geri getirmediği için iddianame hazırlandı.

McBride durumu Teksas eyaletine taşınıp evlendikten sonra ehliyet başvurusu yapmaya gittiğinde öğrendiğini söyledi:

Ehliyetimi değiştirmeye gittim, Kovid-19'dan ötürü önce randevu almanız gerekiyor. Ben de yetkililere randevu için e-posta gönderdim. Onlar da bana yanıt olarak Oklahoma eyaletindeki kayıtlarımla ilgili bir sorun olduğunu ve verdikleri numarayı aramam gerektiğini söylediler.

McBride'la paylaşılan numara Cleveland County Bölge Savcılığı'na aitti.

Savcılıktaki yetkililerle görüşen McBride, hakkında hazırlanan iddianameyi öğrenince şoka uğradığını belirterek telefon görüşmesini şöyle anlattı:

Bana durumun bir VHS kaseti hakkında olduğunu söyledi. Ben de bunun delice bir şey olduğunu düşündüğüm için inanamadım, söylediklerini bir daha tekrar etmesini istedim. Benimle dalga geçiyor zannettim ama geçmiyordu.

Çevrimiçi kayıtlara göre McBride hakkında Mart 2000'de kiralanmış eşyayı zimmetine geçirdiği gerekçesiyle iddianame hazırlandı.