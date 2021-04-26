HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. 21 yıl önce kiralayıp iade etmediği kaset için arama kararı çıkartıldı!

21 yıl önce kiralayıp iade etmediği kaset için arama kararı çıkartıldı!

26.04.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de 20 yıl önce kiralanan bir VHS kaseti zimmetine geçirdiği gerekçesiyle bir kişi hakkında arama kararı çıkartıldı.

21 yıl önce kiralayıp iade etmediği kaset için arama kararı çıkartıldı!

Oklahoma eyaletinin eski sakinlerinden Caron McBride hakkında, 1999'da alınan Genç Cadı Sabrina dizisinin VHS kasetini geri getirmediği için iddianame hazırlandı.

645196-674854627

McBride durumu Teksas eyaletine taşınıp evlendikten sonra ehliyet başvurusu yapmaya gittiğinde öğrendiğini söyledi:

Ehliyetimi değiştirmeye gittim, Kovid-19'dan ötürü önce randevu almanız gerekiyor. Ben de yetkililere randevu için e-posta gönderdim. Onlar da bana yanıt olarak Oklahoma eyaletindeki kayıtlarımla ilgili bir sorun olduğunu ve verdikleri numarayı aramam gerektiğini söylediler.

McBride'la paylaşılan numara Cleveland County Bölge Savcılığı'na aitti.

Savcılıktaki yetkililerle görüşen McBride, hakkında hazırlanan iddianameyi öğrenince şoka uğradığını belirterek telefon görüşmesini şöyle anlattı:

Bana durumun bir VHS kaseti hakkında olduğunu söyledi. Ben de bunun delice bir şey olduğunu düşündüğüm için inanamadım, söylediklerini bir daha tekrar etmesini istedim. Benimle dalga geçiyor zannettim ama geçmiyordu.

Çevrimiçi kayıtlara göre McBride hakkında Mart 2000'de kiralanmış eşyayı zimmetine geçirdiği gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

McBride ise kaseti kiraladığını bile hatırlamadığını savundu:

Genç biriyle birlikte yaşıyordum, 20 yıldan fazla oldu. 8 ve 10 ila 11 yaşlarında iki kızı vardı. Sanırım o gidip kaseti aldı bir daha da geri götürmedi. Hayatımda bu diziyi hiç izlemedim, bana göre değil.

"Şimdiyse bir VHS kaseti nedeniyle aranan suçluya döndüm" ifadelerini kullanan McBride, "Yemin ederim, hiç kimseyi kandırmaya çalışmadım" diye ekledi.

Kayıtlara göre VHS kaset Oklahoma eyaletindeki Norman bölgesinde bulunan ve 2008'de kapatılan Movie Place (Film Yeri) adlı bir dükkandan alınmış.

Öte yandan McBride'ın şansı yaver gitti ve savcılık hakkındaki iddianameyi iptal etti.

Blau Hukuk Şirketi'nden avukat Ed Blau, yine de McBride'ın şahsi başvuru yaparak sicil kaydını sildirmesi gerektiğini belirtti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Kısıtlama vakti ilginç anlar! Duyan balkona koştuKısıtlama vakti ilginç anlar! Duyan balkona koştu
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Fransa'da Ermeni bir grup Türk ailesine saldırdı

Fransa'da Ermeni bir grup Türk ailesine saldırdı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 532 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 532 kişi hakkında gözaltı kararı

Hercai'ye böyle veda etti: İç huzuruyla gidiyorum

Hercai'ye böyle veda etti: İç huzuruyla gidiyorum

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Gerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecek

Gerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecek

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.