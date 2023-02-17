HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 212 AVM/Outlet çalışma saatleri nedir? 212 AVM/Outlet saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

212 AVM/Outlet çalışma saatleri nedir? 212 AVM/Outlet saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

09.02.2023 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem yerli hem de yabancı markaların outlet mağazalarını ve birçok seçenek bulunan yeme içme alanını bünyesinde barındıran 212 AVM/Outlet, Türkiye’nin power outlet olma özelliğine sahip bir alışveriş merkezidir. Bağcılar’da bulunan 212 AVM/Outlet gün içinde belli saatler arasında açıktır. Belirli zamanlarda ziyaretçilerine kapılarını açan 212 AVM/Outlet saat kaçta açılıyor?

212 AVM/Outlet çalışma saatleri nedir? 212 AVM/Outlet saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

2009 yılı Ağustos ayından bu yana hizmet veren 212 AVM/Outlet’te birçok yerli ve yabancı markanın mağazası yer almaktadır. Perde, giyim, ayakkabı, ev tekstili, optik, aksesuar gibi farklı sektörlerden markaların mağazaları bu alışveriş merkezi bünyesinde hizmet vermektedir. Alışveriş mağazalarının yanı sıra spor salonu, eczane, banka ATM’leri eğlence merkezleri ve yeme içme alanları da bulunan 212 AVM/Outlet çalışma saatleri açıldığı ilk günden bu yana değişiklik göstermemektedir. Alışveriş merkezi kapsamında ayrıca özel günlere has etkinlikler, kampanyalar ve çekilişler de yapılmaktadır.

212 AVM/Outlet saat kaçta açılıyor?

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bulunan 212 AVM/Outlet alışveriş merkezi zemin kat, zemin katın altında yer alan üç kat ve zemin katın üzerinde yer alan iki kattan oluşmaktadır. Yeme içme alanları zemin katta, ikinci katta ve eksi iki katında yer almaktadır. 212 AVM/Outlet açılış saati açıldığı günden bu yana sabah 10.00 olarak belirlenmiştir. Sabah 10.00’da kapılarını açan alışveriş merkezinde bu saatten itibaren tüm hizmetlerden yararlanabilmek mümkündür. 212 AVM/Outlet çalışma saatleri dâhilinde ziyaretçilerine kesintisiz hizmet verir.

212 AVM/Outlet saat kaçta kapanıyor?

12 saat boyunca açık olan ve alışveriş yapılabilen 212 AVM/Outlet kapanış saati ise 22.00 olarak belirlenmiştir. Alışveriş merkezi bünyesindeki tüm mağazalardan ve mekânlar da 22.00’a kadar açık olsa da bu mekânların açılış saatleri farklılık gösterebilir. 212 AVM/Outlet çalışma saatleri özel günlerde ve dinî bayramlarda farklılık gösterebilir.

212 AVM/Outlet cumartesi pazar açılış ve kapanış saati nedir?

212 AVM/Outlet hafta sonu çalışma saatleri hafta içi günler için belirlenmiş olan çalışma saatlerinden farklı değildir. Cumartesi ve pazar günleri için de haftanın diğer günlerindeki çalışma saatleri geçerli olmaktadır. Buna göre 212 AVM/Outlet Cumartesi Pazar açılış ve kapanış saati, sabah saat 10.00’da başlar. Akşam saat 22.00’a kadar içeriğinde bulunan tüm mağazalardan alışveriş yapabilmek ve diğer tüm etkinliklerinden faydalanmak mümkündür.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden kurtuldular yangında can verdiler!Depremden kurtuldular yangında can verdiler!
Adıyaman'la ilgili karar açıklandı: TaşınıyorAdıyaman'la ilgili karar açıklandı: Taşınıyor
11'inci gün mucizesi! 248. saatte enkazdan sağ çıkarıldı11'inci gün mucizesi! 248. saatte enkazdan sağ çıkarıldı
Anahtar Kelimeler:
çalışma saatleri 212 avm

En Çok Okunan Haberler

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Bingöl'de korkutan deprem!

Bingöl'de korkutan deprem!

Depremzedelere bir bardak çorbayı 70 liradan sattı! Belediye öyle bir ders verdi ki...

Depremzedelere bir bardak çorbayı 70 liradan sattı! Belediye öyle bir ders verdi ki...

Depremin simgelerinden Ebrar Sitesi için korkunç iddia!

Depremin simgelerinden Ebrar Sitesi için korkunç iddia!

Ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı

Ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı

Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber

Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.