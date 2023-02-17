212 AVM/Outlet çalışma saatleri nedir? 212 AVM/Outlet saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

2009 yılı Ağustos ayından bu yana hizmet veren 212 AVM/Outlet’te birçok yerli ve yabancı markanın mağazası yer almaktadır. Perde, giyim, ayakkabı, ev tekstili, optik, aksesuar gibi farklı sektörlerden markaların mağazaları bu alışveriş merkezi bünyesinde hizmet vermektedir. Alışveriş mağazalarının yanı sıra spor salonu, eczane, banka ATM’leri eğlence merkezleri ve yeme içme alanları da bulunan 212 AVM/Outlet çalışma saatleri açıldığı ilk günden bu yana değişiklik göstermemektedir. Alışveriş merkezi kapsamında ayrıca özel günlere has etkinlikler, kampanyalar ve çekilişler de yapılmaktadır.

212 AVM/Outlet saat kaçta açılıyor?

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bulunan 212 AVM/Outlet alışveriş merkezi zemin kat, zemin katın altında yer alan üç kat ve zemin katın üzerinde yer alan iki kattan oluşmaktadır. Yeme içme alanları zemin katta, ikinci katta ve eksi iki katında yer almaktadır. 212 AVM/Outlet açılış saati açıldığı günden bu yana sabah 10.00 olarak belirlenmiştir. Sabah 10.00’da kapılarını açan alışveriş merkezinde bu saatten itibaren tüm hizmetlerden yararlanabilmek mümkündür. 212 AVM/Outlet çalışma saatleri dâhilinde ziyaretçilerine kesintisiz hizmet verir.

212 AVM/Outlet saat kaçta kapanıyor?

12 saat boyunca açık olan ve alışveriş yapılabilen 212 AVM/Outlet kapanış saati ise 22.00 olarak belirlenmiştir. Alışveriş merkezi bünyesindeki tüm mağazalardan ve mekânlar da 22.00’a kadar açık olsa da bu mekânların açılış saatleri farklılık gösterebilir. 212 AVM/Outlet çalışma saatleri özel günlerde ve dinî bayramlarda farklılık gösterebilir.

212 AVM/Outlet cumartesi pazar açılış ve kapanış saati nedir?

212 AVM/Outlet hafta sonu çalışma saatleri hafta içi günler için belirlenmiş olan çalışma saatlerinden farklı değildir. Cumartesi ve pazar günleri için de haftanın diğer günlerindeki çalışma saatleri geçerli olmaktadır. Buna göre 212 AVM/Outlet Cumartesi Pazar açılış ve kapanış saati, sabah saat 10.00’da başlar. Akşam saat 22.00’a kadar içeriğinde bulunan tüm mağazalardan alışveriş yapabilmek ve diğer tüm etkinliklerinden faydalanmak mümkündür.



