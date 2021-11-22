22-28 Kasım haftalık burç yorumları: İlahi bir ödül karşınıza gelebilir

Yay burcu sağlıklı beslenme pratikleri yapabilir. Oğlak burcu yorulduğunda kendisine dinlenme molası vermeli. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının haftalık burç yorumları...

KOÇ

Bu hafta haftanın ilk günü Güneş Yay burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında yaşam enerjiniz yükseliyor, ilahi adalet ve yasal süreçlerle ilgili bir durum karşınıza geliyor. Ayın son haftasında kalpten bir dileğiniz karşınıza gelebilir. Hayatla ve akışla uyum içerisinde olabilirsiniz. Kadersel tanışmalar, karşılaşmalar; geçmişteki kişilerden haberler ve telefonlar da karşınıza gelebilir. Resmi başvurular ve terfilerle ilgili gündemleriniz haftanın ikinci yarısında ilerleyişe ve tamamlanmaya geçebilir. Zor ve karmaşık davalarınız sonuçlanmaya gidebilir. Zihinsel karmaşaları sonlandırdığınız bir hafta içerisinde olacaksınız. İlişkilerinizin ise geleceğine dair nihai kararlar alabilirsiniz. Evlilik kararı veya ayrılık kararı gibi tamam veya devam durumları içerisinde olabilirsiniz. Tutulmaya doğru giderken bitmesi gereken durumlar veya düşünceler bitişe ve sonlanmaya geçecektir. Önünüzü daha net görebileceğiniz bu süreçte, düşünmeden ısrar etmekten ve inatçı tavırlar sergilemekten kaçının.

BOĞA

Bu hafta haftanın ilk günü Güneş Yay burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında finansal konular, ödemeler ve krediler gündeminizde olacaktır. Maddi paylaşımlarla ilgili yasal bir süreç ortaya çıkabilir. Bir süredir böyle bir gündeme sahip olanlar içinse davalar farklı bir noktaya evrilebilir. Eşten, babadan ve dışardan gelen finansal kaynaklarla ilgili daha şanslı veya hırslı olabilirsiniz. Her türlü konuda hakkınızı savunma dürtünüz güçlenecektir. Doğru bildiğinizin peşinden ısrarla gidebilirsiniz. İlişkilerde gizli, saklı durumlara girmemeye, etik değerlerinizle hareket etmeye çalışın. Negatif düşünce kalıpları, negatif enerjiye sahip ortamlar bugünlerde yaşam akışınız için daha zorlayıcı etkilere neden olabilir. Önyargılarınızı kırma, kendinizle bir iç yüzleşme yaşama zamanı. Bir yolculuk planı için harcama yapabilirsiniz. Hem konuşmalarınızda hem yazışmalarınızda hafta boyunca daha titiz olun ve kazalara karşı dikkat edin. İş hayatında eski bir düzen ve sistem kapanıyor, bir projeyi tamamlayabilir ve bir işin sonuna gelebilirsiniz.

İKİZLER

Bu hafta haftanın ilk günü Güneş Yay burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında iş ve özel hayatınızdaki ilişkiler ön planda olmaya başlayacak. Bu süreçte ilişkilerden beslenebilir, ilişkiler yoluyla daha canlı ve keyifli hissedebilirsiniz. Birliktelikleriniz için kadersel ve karmik bir süreç başlayabilir, davalarla ilgili gündemler içine dahil olabilirsiniz. Taşınma konularınızda uzun vadeli düşünme zamanı. Bir süredir taşınma gündemi içerisinde olanlar için bu hafta süreç tamamlanabilir. Hafta içerisinde eski bir dosttan haber alabilir, eski tanıdıklarınızla karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde maddi manevi paylaşımlar, bir ve bütün olma konuları daha önemli ve değerli hale gelebilir. Partnerlik ilişkinizde tutkular daha yoğun ve güçlü çalışabilir. İnatlaşma ve zıtlaşmalar ise ilişkileriniz için zarar verici şekilde çalışabilir. Yüzleşme ve açık konuşmalardan kaçmamalı, dürüstlük ve cesaret ile ilerlemelisiniz.

YENGEÇ

Bu hafta haftanın ilk günü Güneş Yay burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında sağlık ve beslenme düzeniniz öne çıkabilir ve önemli olabilir. İş veya eğitim hayatınız için kendinize yatırım yapma, bilgi birikiminizi arttırma zamanı. Kurslar, eğitimler bugünlerde ortaya çıkabilir. Sınavlara ve mülakatlara girebilirsiniz. Bir süredir aldığınız eğitimin ise sonuna gelebilir ve sınav süreci içerisine girebilirsiniz. Bu hafta hem iş hem ilişkilerinizle ilgili bir sorun çözme, düzeltme, iyileştirme veya nihai kararı verme süreci içinde olabilirsiniz. İş ilişkileriniz farklı noktalara gidebilir. İş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde dengeler değişebilir. İnsanlarla ilişkilerinizde doğru sınırlar içinde olmanız bu hafta daha önemli olacak. Israr, aşırılık, kaygı veya kontrol dürtüsü ilgili ilişkileri zorlayabilir, karmaşık durumları getirebilir. Fiziksel meşguliyetler, iş hayatı ve sorumluluklarla ilgilenmek zihinsel olarak daha rahat zamanlar geçirmenizi sağlayacaktır. Meşgul olmaya ve boş vakitten kaçınmaya çalışın.

ASLAN

Bu hafta haftanın ilk günü Güneş Yay burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında aşk hayatınız adına heyecan verici durumlar ortaya çıkabilir. Karmik ve kadersel ilişkiler karşınıza gelebilir. Hafta başından itibaren içinden geldiği gibi hareket eden tarafınız öne çıkacak, aşk ilişkilerinizde tutkularla hareket edeceksiniz. Hem duygusal birlikteliklerinizde hem arkadaşlık ilişkilerinizde daha açık ve dürüst olabilirsiniz. Çocuklarınızın hayatında sevindirici bir gelişme olabilir. Çocuk sahibi olma, doğum ve gebeliğe dair gündemler de ayın geri kalanında karşınıza gelebilir. Özellikle bu hafta içinde sezgileriniz her zamankinden güçlü olacaktır. Olayların iç yüzünü içten içe bilebilirsiniz. İş hayatınızda kendinizi göstermenin gerektiği, isteklerinizin doğrultusunda çalışmanız ve emek vermeniz gereken günlerdesiniz. Sağlıkla ilgili yaşanan sorunlar bu hafta dağılmaya başlayabilir. Aklınızdan geçenlerin, dileklerinizin çok daha güçlü çalışacağı bir hafta. Dilek ve dua halinde olun.

BAŞAK

Bu hafta haftanın ilk günü Güneş Yay burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında aile içinde kutlamalar, organizasyonlar olabilir. Süregelen ilişkinizde aileler tanışabilir, evliliklerde akrabalar ve aileler ön planda olabilir. Yakınlarınıza karşı anlayışlı, yardımcı tavrınız öne çıkabilir. Ev içerisinde fikir ayrılıklarını büyütmek, dönemsel küslüklere ve yabancılaşmaya neden olabilir. Farklı fikirlere anlayış gösterme zamanı. Ebeveynlerinizin ve özellikle baba figürünün hayatında önemli gündemler ortaya çıkabilir. Evinizde atmosferi değiştirecek küçük değişikliklere gidebilirsiniz. Hayatınızda yeni ve taze enerjiler için eski fikirleri, eski alışkanlıkları bırakma zamanı. Aşk hayatınızda abartıya kaçan alma-verme dengelerinden, abartılı duygu ve sözlerden kaçınma zamanı. Ev içi kazalarına haftanın ikinci yarısında dikkat edin. Dinlenme ihtiyacı hissettiğiniz noktada bir mola verin ve kendinize vakit ayırın. Zihinsel ve fiziksel olarak özgürleşme zamanı. Etik değerlerinizle hareket ettiğiniz noktada ilahi bir ödül karşınıza gelebilir.

TERAZİ

Bu hafta haftanın ilk günü Güneş Yay burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında daha pozitif enerjiler çalışmaya başlayacak. Kadersel tanışmalar yaşayabileceğiniz Kasım ayının bu son haftasında, karmik deneyimler yaşayabilirsiniz. Kısa ve keyifli yolculuklara çıkabilir, partneriniz ve dostlarınızla keyifli, ortak aktiviteler içinde olabilirsiniz. Yeni deneyimler ilginizi çekebilir ve ilişkilerde yeni deneyimlere açık olmak ilişkiyi güçlendirebilir. Aklınızdan geçenin, sarf ettiğiniz sözlerin çok daha hızlı gerçekleştiğini ve karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Pozitif ve negatif inançlarınız yaşamınızla daha hızlı tezahür edebilir. Dedikodudan, karamsarlık ve ön yargıdan mutlaka kaçınmalısınız. Hafta ortasından itibaren kazalara ekstra dikkat edin. Acelecilik ve panik hali işleri daha çok zorlaştırabilir. Aile ve akrabalarla ilgili gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. Kardeşlerle ilişkilerinizde daha neşeli ve keyifli enerjiler hakim olabilir. Bir taşınma planı ve arayışı içine girebilirsiniz.

AKREP

Bu hafta haftanın ilk günü Güneş Yay burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında kazançlar, birikimler ve harcamalarla ilgili sevindirici gelişmeler karşınıza gelebilir. Bir süredir planladığınız veya beklediğiniz maddi başarıya ulaşabilirsiniz. Bir süredir planladığınız satın alımı gerçekleştirebilirsiniz. Araçlar ve teknolojik aletlerle ilgili para çıkışlarınız olabilir. Eş, patron, baba gibi figürlerden finansal süreçleriniz adına destekler ve faydalar görebilirsiniz. Bu dönemde bir terfi, ek ödeme ve kazanç da gündeme gelebilir. Hafta içerisinde inatçılık ve aşırı sabitlikten kaçınmanız oldukça önemli olacaktır. Zira kendi bildiğinizde abartılı ısrarlar, fanatik düşünceler ve söylemler, yaşamın önünüe getirdiği fırsatları gözden kaçırmanıza neden olabilir. Kendinizi yeniliğe ve değişime açma zamanındasınız. Olmayan durumlara takılı kalmak yerine olana ve önünüze gelene bakın. Özgüveninizi arttıracak eylemler ve aktiviteler içinde olmaya çalışın.

YAY

Bu hafta haftanın ilk günü Güneş Yay burcuna, sizin burcunuza geçiyor. Ayın geri kalanında enerjiniz yükseliyor ve özgüvenle ilerlemeye başlıyorsunuz. Akrep enerjisinin yoğun olduğu Kasım ayındaki kasvet dağılmaya başlıyor. Yaşam enerjiniz artarken daha fazla heves ve heyecan odaklı olacaksınız. Bir süredir motivasyon sorunları veya sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız bunlar dağılmaya başlayacaktır. İlahi ödüller, ilahi adaletin sonuçları karşınıza gelebilir. Bu dönemde haklılıkla ilgili konular sizin için her zamankinden önemli olabilir. Eğitim ve başvurularda şansınız yaver gidebilir. Hafta içerisinde dikkat etmeniz gereken konular abartılı sözler vermemek, bir hevesle düşünmeden hareket edip büyük riskler almamak olacaktır. Süregelen ilişkinizde tutkular ve heyecan öne çıkabilir. Geleceğe dair hayallerinizi konuşabilir, planlar yapabilirsiniz. Diyete başlamak için destekleyici bir hafta olmasa da sağlıklı beslenme pratikleri yapabilirsiniz.

OĞLAK

Bu hafta haftanın ilk günü Güneş Yay burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında karmik ve kadersel süreçlerle karşılaşabilirsiniz. Arkanızdan dönen durumlar önünüze gelebilir, gizli ve saklı durumların açığa çıktığını görebilirsiniz. Fakat kaos ve karmaşalardan korunarak çıkabileceğiniz enerjiler hakim. İyi niyetin ve dürüstlüğün sizi koruyacağı bu dönemde, değerleriniz ve doğrularınızla hareket etme zamanı. Etik değerler ve yasa dışı durumlara girmek bazı sorunları karşınıza getirebilir. Bu yüzden resmi işlerinizde daha titiz davranın. Süregelen yasal süreçlerinizde ilahi adaletle ilgili durumlar çalışabilir. Haftanın ikinci yarısında değerli eşyalarınızı daha iyi korumaya çalışın. Eşyalarınızı unutmaya ve kaybetmeye karşı biraz daha dikkat edebilirsiniz. Rüyalarınızın daha dikkat çekici olacağı, bilinçaltının ortaya çıkabileceği günlerdesiniz. Uyku kaliteniz gün içindeki enerjinizi doğrudan etkileyebilir. Yorulduğunuz ve kendinizi yorduğunuz anları fark ederek kendinize dinlenme zamanı yaratın.

KOVA

Bu hafta haftanın ilk günü Güneş Yay burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında enerjiniz yükseliyor ve karamsar enerjilerden çıkmaya başlıyorsunuz. Değerleriniz ve doğrularınızın peşinden gidebilir, bir hayalinizi gerçekleştirmek için somut bir adım atabilir veya adım atabilmenizi sağlayacak bir fırsat yakalayabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı iş projeleri, yurtdışı seyahatleri gündeme gelebilir. Resmi evraklarla ilgili süreçleriniz tamamlanabilir, başvurularınız yanıtlanabilir. Bazı Kova burçları sosyal medya aracılığıyla yaratıcı işler ortaya çıkarabilir. Hafta ortasından itibaren arkadaşlık ilişkilerinizde eğlenceli aktiviteler ve organizasyonlar içinde olabilirsiniz. Patavatsızlıklar kısa süreli mesafeleşmeleri getirebilir. Etrafınızdaki bazı insanların gerçek niyetlerini ve samimiyetlerini sorgulayabilirsiniz. Uyku düzeniniz ve rüyalarınız Kasım ayının geri kalanında nispeten karmaşık olabilir. Yaratıcılığınızın arttığı bu zamanlarda, yaratıcı yönünüzü bir hedefe yönlendirin.

BALIK

Bu hafta haftanın ilk günü Güneş Yay burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında kariyer planlamaları ve yöneticilerle görüşmeler, yöneticiliğe dair gündemler karşınıza gelecektir. Hem iş hem özel hayatınızda adaletten yana olmalı, değerlerinizle hareket etmeli ve doğrunun arkasında durmalısınız. Karmik süreçler getirecek bu dönemde, ilahi adalet çalışacaktır. Uzun süren davalar sonuçlanmaya gidebilir. Geleceği öngörmeye, ileriyi düşünmeye daha açık olabilir ve sorgulayıcı, meraklı yanınızla öne çıkabilirsiniz. Geniş kitle ve gruplara hitap eden işler içerisine girebilirsiniz. Hafta ortasından itibaren abartılı iyimserlik, abartılı heves hali ile riskler almamaya dikkat edin. Cuma günü ve civarında kalpten bir dileğinizin gerçekleşmesine dair umudunuz yeşerebilir. Eğitim hayatınızda işler daha kolay ilerleyebilir, şans sizi bulabilir. Görüntünüz veya sağlığınız için hizmetler alabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısı boyunca içinizden geçen sese kulak verin. Olayların ve kişilerin iç yüzünü sezebilirsiniz.



