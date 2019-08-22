HABER

22 Ağustos 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 22:02 | Son Güncelleme

Süper Loto'nun 618. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 36 milyon 524 bin 373 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

22 Ağustos 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 141 kişi 10 bin 47 lira 45'er kuruş, 4 bilen 8 bin 159 kişi 188 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 172 bin 378 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

36 MİLYON TL İSTANBUL'UN BAKIRKÖY İLÇESİNE ÇIKTI

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul'un Bakırköy ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Hasılattan KDV olarak 3 milyon 903 bin 255 lira 76 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 185 bin 706 lira 62 kuruş kamuya aktarıldı. (AA)

PARTNERBu haberden sonra ağzınıza sürmeyeceksiniz!Bu haberden sonra ağzınıza sürmeyeceksiniz!
Şişli'de taksiciyi gasp eden şüpheli yakalandıŞişli'de taksiciyi gasp eden şüpheli yakalandı
Şırnak'ta 4 terörist teslim olduŞırnak'ta 4 terörist teslim oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
süper loto 22 Ağustos 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları 22 Ağustos süper loto Süper Loto Çekiliş Sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Bikinisinin azizliğine uğradı

Bikinisinin azizliğine uğradı

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

ABD'den Türkiye açıklaması

ABD'den Türkiye açıklaması

Esad, Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi

Esad, Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

Düzce'de etkili olan yağış dereleri taşırdı

Dereler taştı! Köprülerde çökme meydana geldi

Valilikten önemli meteorolojik uyarı

Valilikten önemli meteorolojik uyarı

Türkiye’nin ilk sivil zırhlı aracı “Adba” görev başında

Türkiye ve dünyada tek! Görev başında

Son dakika: Hatay'da zırhlı polis aracı devrildi! Yaralılar var

Zırhlı polis aracı devrildi! Yaralılar var

104 kişiyi dolandıran 4 kişi Denizli'de yakalandı

1 ay boyunca takip edildiler! Denizli'de yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.