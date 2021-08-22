22 Ağustos günlük burç yorumları: Yaratıcı ve yeni projeler ortaya koyma zamanı! 22 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

22 Ağustos Pazar günü Ay Kova burcunda burcunda ilerliyor, bugün Mars-Uranüs üçgeninin de olması sebebiyle yaratıcı ve yeni projeler çıkarabilir, yeni fikirler ortaya koyabiliriz. Boğa burcu aile üyeleri ile ilgili kişisel bir problemle ilgilenirken, Terazi burcu aşk hayatında sıkıntılı bir sürecin sonuna gelebilir. Akrep burcu ise ev ve ev tamiratıyla ilgilenebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Aşk-arkadaşlık arasında kalan bir ilişkiniz varsa, önünü göremediğiniz bir durum içerisindeyseniz bu durumla ilgili net kararı alacak, netleşme içine gireceksiniz. Koşullar artık size ne yolda ilerlemeniz gerektiğini gösterecek.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Aile büyüklerinizin sağlığıyla ilgili destekler almak gerekebilir. Aile üyelerinizden birinin kişisel problemini çözmek için yardım edebilir, sevdiklerinizin derdini dert edinmeye açık olabilirsiniz. Doğru sınırlar içinde olmaya dikkat edin.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bugünlerde uzak mesafeler, uzaklardaki kişiler ve uzak tarihli planlar gündeme gelecektir. İleriye yönelik rotanızı belirleyebilirsiniz. Eğitim veya seyahatle ilgili konularda belirsiz kalan bir durum artık netleşecek.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bugünlerde finansal konularda içinde olduğunuz bir krizi çözüp kapatabilirsiniz. Bazı kişiler için bu gökyüzü olayı duygusal krizlerin de sonlanmasına işaret edecektir. Sizi huzursuz ve rahatsız hissettiren meselelerle ilgili önemli gelişmeler olabilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bugünlerde uzun süreli konular, geçmişi olan gündemler farklı bir noktaya taşınacak. Bir dönemi kapatmak, bir konuyu sonlandırmak için destekleyici bir dönem. Eski ilişkiler bugünlerde ortaya çıkabilir. Sağlığınıza özen gösterin, cildinize kullandığınız ürünlerde daha seçici olun.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bugünlerde sağlıkla ilgili desteklerinizde bir süreç sonlanacaktır. Bir tedavinin sonuna gelebilirsiniz. Şayet belli belirsiz bir rahatsızlığınız varsa artık tanı koyulabilir, bir tedavi planı belirlenebilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bugünlerde aşk hayatınızda sıkıntılı bir sürecin sonuna geleceksiniz. Sıkışmış ilişkilerin içinden çıkabilirsiniz. Bazı ilişkilerin artık sizi tükettiğini görebilirsiniz. Bir ilişkide çaba sarf edip dayanmak ile uzaklaşarak rahatlamak ve özgürleşmek arasında bir seçim yapabilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bugünlerde evinizde bir arıza, tadilat durumu ortaya çıkabilir. Evin bir bölümünü yenilemek için hizmetler alabilirsiniz. Bu süreçte aynı zamanda evinizde değerli eşyalarınızı iyi muhafaza edin ve kilitlerinizi kontrol edin.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bugünlerde agresyona ve öfke patlamalarına karşı dikkat edin. İletişiminizde mesafeli, objektif olmak, kriz yönetimini daha iyi yapmak sizin adınıza faydalı olacaktır. Kazalara ve dikkatsizliklere açık bir süreç olabilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bugünlerde finansal alanda yeni düzenlemeler yapmalı, elinizdeki maddi-manevi değerleri daha iyi kullanmaya çalışmalısınız. Yeteneklerinizi iş hayatınızda ortaya koymak kazanç ve başarı getirecektir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bugünlerde beklediğiniz konu ve durumlar sonuçlanacaktır. Bir konunun, bir dönemin artık sonuna gelebilirsiniz. Dış görüntünüzle ilgili değişiklikler yapabilir, sağlığınız için kendinize daha fazla vakit ayırabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bugünlerde kendi sağlığınız veya tanıdıklarınızın sağlığı için hastane ziyaretleri yapılabilir. Bazılarınız ise doğum haberi alabilir, çocuk sahibi olabilirler. Bugünlerde gizli kibir duygusuna dikkat etmeli ve anlayış ve tahammülünüzü geliştirmelisiniz.



