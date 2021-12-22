22 Aralık Çarşamba (bugün) hangi illerde okullar tatil? Valilikler duyurdu! Birçok ilde eğitime kar engeli

Yurdun dört bir yanında görülen yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok ilden art arda okulların tatil edildiği haberlerin geldi. 22 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı pek çok kişi tarafından merak edildi. İşte bugün (22 Aralık Çarşamba) okulların tatil olduğu iller...

DÜZCE'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce'nin Yığılca ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının Yığılca ilçesinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları göz önünde bulundurularak 22 Aralık Çarşamba (bugün) Yığılca ilçesinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, halk eğitim kurslarına da bir gün ara verildiği kaydedildi.

HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki iki köy okulunda; merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz kararıyla Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizde taşımalı eğitime, Çukurca ilçemiz Çığlı ve Akkaya köylerimizde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir."

KARABÜK'TE EĞİTİME KAR ENGELİ

Karabük’te kar yağışı nedeniyle merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde okullar tatil edildi.

Karabük Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Karabük merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

Ovacık ve Eskipazar ilçelerinde ise taşımalı sistemle okula erişim sağlayan öğrenciler için eğitime ara verildi. Karabük merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde kamuda çalışan engelli ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak.

KASTAMONU'NUN 10 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kastamonu’nun 10 ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu genelinde akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde 22 Aralık itibarıyla eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu’nun Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani ve Küre ilçelerinde tüm okullar, İnebolu ilçesinde lise ve yaygın eğitim kurumları hariç tüm okullar ile Cide, Doğanyurt ve Şenpazar ilçelerinde taşımalı eğitime 22 Aralık itibariyle 1 gün ara verildi.

BARTIN'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELİ

Bartın’da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilirken uzaktan eğitime devam edileceği duyuruldu.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 22.12.2021 Çarşamba günü yüz yüze eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Eğitime uzaktan devam edilecektir.” denildi.

Ayrıca engelli ve hamile olan kamu çalışanlarının aynı tarihte izinli sayılacakları duyuruldu.

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; etkili olan kar yağışının gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma ile ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edildi. Açıklamada, sadece taşımalı sistemle eğitim veren okulların 22 Aralık Çarşamba için 1 gün süreyle tatil edildiği ifade edildi.

Öte yandan Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimle beraber köy okullarının tamamında yüz yüze eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçemizde taşımalı eğitimle beraber köy okullarımızın tamamında eğitim öğretime bir gün ara verilmiş olup uzaktan eğitime ise devam edilecek" dedi.

SİNOP'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Sinop'ta, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde bugün eğitim öğretim yapılamayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiği belirtildi. Meteorolojik verilere göre bölgede olumsuz hava koşullarının devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle 22 Aralık Çarşamba günü kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca il genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AĞRI'DA İL MERKEZİ İLE 4 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA

Ağrı'da, il merkezi ile Hamur, Patnos, Taşlıçay ve Tutak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitime ara verildi.

Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ağrı il merkezi, Taşlıçay, Patnos ve Tutak ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitime gören öğrenciler için de bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan Patnos ve Taşlıçay'da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için sorumluluk alanındaki bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

KAHRAMANMARAŞ'IN 4 İLÇESİNDEKİ 21 OKULDA EĞİTİME ARA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Afşin ve Andırın ilçelerinde enerji nakil kablolarının zarar görmesi, Nurhak ilçesinde ise olumsuz hava şartlarından dolayı 21 okulda eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, olumsuz hava koşullarından dolayı enerji nakil kablolarının zarar görmesi nedeniyle Onikişubat, Afşin ve Andırın ilçelerindeki bazı okullarda elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. Elektrik kesintisi nedeniyle 22 Aralık'ta, Onikişubat'ta 3, Afşin'de 12, Andırın'da ise 2 okulda eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Öte yandan Nurhak ilçesinde de olumsuz hava koşullarından dolayı 4 okulda, eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

KONYA'DA 5 İLÇEDE UZAKTAN EĞİTİM

Konya'da hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik şartlar nedeniyle Bozkır, Doğanhisar, Beyşehir, Hüyük ve Altınekin ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 22 Aralık Çarşamba günü eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, engelli veya hamile kamu çalışanlarının aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

Hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün 9 ilçede yüz yüze eğitim yapılamamıştı.

BİTLİS'İN 3 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bitlis'in Tatvan, Hizan ve Güroymak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildi.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı köylerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlçe merkezimizdeki resmi ve özel eğitim kurumları ile köylerimizdeki yatılı okullar hariç, taşımalı eğitime ve tüm köylerimizde eğitim öğretime 22 Aralık Çarşamba günü ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Tatvan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

İlçe merkezi ve köylerdeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 22 Aralık Çarşamba tatil edildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Güroymak Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçeye bağlı bazı köy ve mezralarda eğitime ara verildiği aktarıldı.

ORDU'NUN GÜRGENTEPE VE AKKUŞ İLÇELERİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Ordu'nun Gürgentepe ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Gürgentepe ve Akkuş ilçelerinde eğitim ve öğretime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca, söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

MUŞ'TA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar, elverişsiz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Meteorolojik sis, don ve çığ uyarısının da yapıldığı bildirilen açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 22 Aralık Çarşamba günü il genelinde, eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

DİYARBAKIR'DA BİR İLÇEDE EĞİTİME ARA

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kulp ilçesinde aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yoları da ulaşıma kapandı. Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, "Yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 22 Aralık 2021 Çarşamba günü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kulp ilçesi merkezi ve kırsalındaki mahallelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

(AA/DHA/İHA)

