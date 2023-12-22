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22 Aralık On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara hangi günler çekiliyor, nasıl oynanır? Milli Piyango sonuç sorgulama

22.12.2023 18:22 | Son Güncelleme:
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22 Aralık On Numara çekilişine katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. On numara çekilişi haftanın iki günü gerçekleştiriliyor. Şans oyunu severler '22 Aralık On Numara sonuçları ve On Numara nasıl oynanır' ekranlarını yoğun bir şekilde sorguluyor. Peki, On Numara saat kaçta çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? On Numara nasıl oynanır, hangi günler çekiliyor? 22 Aralık Milli Piyango ekranı

22 Aralık On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara hangi günler çekiliyor, nasıl oynanır? Milli Piyango sonuç sorgulama

On Numara sonuçları şans oyunu severler tarafından yakından takip edildi. 22 Aralık 2023 Cuma akşamı Milli Piyango'da On Numara çekilişi gerçekleştirildi. Haftanın son çekilişiyle kapanış yapan On Numara çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Haftanın son çekilişi olan 22 Aralık Cuma çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi millipiyangoonline.com üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI 15 ARALIK!

On numara çekilişi henüz gerçekleştirilmedi. Canlı olarak ve noter huzurunda ekrana gelen On numara çekilişi 22 Aralık Cuma akşamı saat 20:00'de yapılacak.

15 ARALIK ON NUMARA CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

çekiliş topları

ON NUMARA 18 ARALIK 2023 SONUÇLARI

ON NUMARA SONUÇLARI 18 ARALIK 2023 bilet sorgulama! ON NUMARA SONUÇLARI 18 ARALIK 2023 bilet sorgulama!

ON NUMARA HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

On numara çekilişi haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. Haftada iki gün yapılan çekiliş saat 20.00'de Milli Piyango İdaresi'nin web sayfasından ve Youtube kanalından canlı takip edilebiliyor.

ON NUMARA NE KADAR DEVRETTİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara'da 18 Aralık'ta gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan çıkmamıştı. Bu akşam yapılacak olan çekiliş için büyük ödül 381.394,05 ₺ olarak açıklandı.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

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