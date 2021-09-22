22 Eylül günlük burç yorumları: Güç ve ego savaşları devrede! 22 Eylül'de burçları neler bekliyor?

22 Eylül Çarşamba günü boyunca Ay Koç burcunda ilerliyor. Merkür-Plüton karesinin de etkili olduğu bugün güç çekişmeleri, tartışmalar, ego savaşları devrede olabilir. Ayrıca insanlarla uzlaşma yakalamakta zorlanabilir ve anlaşmazlık yaşayabiliriz. Bugün Koç burcu dış görünüşüyle ilgilenirken, Oğlak burcu beklenmedik sırların açığa çıkmasıyla karşı karşıya kalabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerliyor. Dış görüntünüzle ve kendi hedeflerinizle ilgilenme zamanı. İlişkilerde kendi doğrularınızı ortaya koyabilir ve haksızlıklara ses çıkarmak isteyebilirsiniz. Hızlı düşünebilir, düşüncelerinizi hızlıca dile getirebilirsiniz. Patavatsızlıklara dikkat edin.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerliyor. Kadınlarla ilişkilerinizde daha titiz ve kontrollü olun. İçinizde aniden doğan hislere kulak vermek iyi olabilir. İş ortamında ve çalışma hayatında hareketli bir gün olacaktır. Duygusal konularda ise elinizde olmayan koşullar var.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerliyor. Sosyal çevre, arkadaşlar, ilişkiler ve aşk hayatı ön planda olacak. Hayattan keyif almak isteyebilir, eğlenceli ortamlara dahil olabilir, partilere katılabilirsiniz. Sevdiklerinizle olmak sizi daha iyi hissettirebilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerliyor. Gün içinde gerilim ve agresyona kapılmaya karşı dikkat edin. Ani tepkiler verebilirsiniz. Hedeflerinizin peşinden gitme hırsı artabilir. Aile ilişkileri, kardeşler ve ebeveynler gün içinde ön planda olacak ve gündeminizi meşgul edecektir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerliyor. Bir süredir dağılan enerjiniz toparlanmaya başlayabilir ve yaşamdan keyif aldığınız, sahip olduğunuz yaşamı kabullenebildiğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Çocuklarınız ve arkadaşlarınızla ilişkileriniz bugün ön planda olacak.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerliyor. Yaşamınızın bir noktasında ynei bir şey denemek isteyebilir, yeni bir maceraya atılmaya dair düşünebilir, okuyabilir, sorabilir ve yardım alabilirsiniz. Migren ataklarına dikkat edin. Hem ruh hem beden sağlığınızı koruyun. İlişkilerden yana fikir değişimleriniz olabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerliyor. İlişkilerinizde yeni ortaya çıkan, potansiyel durumlar olabilir. Yeni tanıdığınız insanlarla ilişkileriniz gün içinde ön planda olabilir. İlişkilerle ilgili sizi heyecanlandıracak bir yenilik ve değişim arayabilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerliyor. Gün içinde hırslı, başarılı ve zeki tarafınız öne çıkacaktır. Birden fazla iş ve konuya koşturabilir ve hepsinin altından kalkabilirsiniz. Bazı arkadaşlıklarda fark edeceğiniz durumlar olacaktır. Geleceğe yönelik tahminleriniz tutarlı olabilir.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerliyor. Enerjiniz yükselmeye başlıyor ve geçen günlerin getirdiği rehaveti, dağınıklığı ve isteksizliğini geride bırakıyorsunuz. Aşk ilişkilerinizde daha çok içinizden geldiği gibi hareket etmek isteyebilirsiniz. Özgüven artıyor.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerliyor. Gün içinde iş veya özel hayatınızdan bir duruma kafanızı takıp sürekli bu durum üzerine düşünerek kendinizi strese sokabilirsiniz. Düşüncelerinizi yönetin. Bazı gizli sırlar beklenmedik anda açığa çıkabilir. Gizli işlerden uzak durun.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerliyor. Günü diğer günlerinize nazaran daha hareketli ve aktif geçirebilirsiniz. Aklınızdakini söylemeye ve karşınızdaki insanlarla açık konuşmaya meraklı ve istekli olabilirsiniz. Karmaşık kalan, gizli durumların iç yüzünü merak edeceksiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerliyor. Gün içinde duygu ve düşüncelerinizi daha iyi yönetebilir, daha planlı hareket edebilir, kime nasıl yaklaşacağınızı bilerek ilerleyebilirsiniz. İş veya özel hayatınızdaki ilişkilerde bir tarafın bencilliği, hırsı ve takıntıları iletişimi ve ilişkiyi zora sokabilir.



