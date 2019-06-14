HABER

22. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 22:46 | Son Güncelleme

Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen "22.

Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen "22. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.
Korteje Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Otogar kavşağından Antalya Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının eşliğinde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Açılış töreninde halk oyunları gösterileri yapıldı, müzik dinletileri sunuldu. Geleneksel Türk El Sanatları ve Uluslararası Karma Sergileri açıldı. Kaş eski belediye başkanlarından Abdullah Gültekin ve Halil Kocaer de törende hazır bulundu.
Festivalin açılışında konuşan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 1997 yılında başlayan Uluslararası Likya Kaş Festivallerinin ilk başta Kaş’ın hem ülkede hem dünyada tanıtımını ve insanları kaynaştırmayı, bir araya getirmeyi hedefleyen düşünceyle başladığını söyledi. Bugüne kadar bu festivallerin çeşitli etkinliklerle yapıldığını belirten Başkan Ulutaş, "İnşallah bundan sonraki süreçte daha çok hedeflerine ulaştıran, daha çok kaynaştıran, daha barışçıl şekilde yapılmasına imkan vermeye çalışacağız. Tüm insanlarımızı kaynaştıracağız. Daha çok kitlelere ulaşarak, inşallah Kaşımıza, memleketimize memnuniyet vermek için gece gündüz çalışacağız. Kaşımız tarihi dokusu, denizi, yaylaları, tabiatıyla bir cazibe merkezi. Bu güzellikleri korumak ve yaşatmak bizim görevimiz. Kaşımızı daha iyi noktalara, yarınlara taşımak da bizim vazifemiz. Bugüne kadar her kim ne yaptıysa Kaşımıza, Allah razı olsun. İnşallah bizler de güzel hizmetlerle Kaşımızı buluşturacağız. Kaşımızın estetik yapısını bozmadan devam ettireceğiz. Üzerine neler katabiliriz bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Başkan Ulutaş turizmin önemini vurgulayarak, "Özellikle Kaş merkez, Kalkan, Patara, Gömbe bu bölgelerimiz cazibe merkezi, yaz aylarında dolup taşıyor. Buralardaki işleyişin sağlıklı yürüyebilmesi için biz elimizden gelen çalışmaları belediyemiz olarak yapıyoruz. Buraya gelen misafirlerimizin huzurlu, güvenli ve en iyi tatili geçirebilmeleri için belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaş’ın geleneği haline geldi
Kaymakam Ulaş Akhan ise, “İnşallah uzun yıllar boyunca yaşayacak ve bundan sonra da devam ettirilecek bu festivaller sayesinde Kaşımızın kültürel değerlerini, tarihi dokusunu, doğal güzelliklerini tüm dünyaya duyurma imkanına sahip olacağız. Aynı zamanda Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivalinin vazgeçilmezi olan Meis Yüzme Yarışı’yla da komşumuz Yunanistan’daki dostlarımızla bir araya gelmeye, onlarla beraber bir etkinlik düzenleme, karşılıklı komşuluk ilişkilerimizi geliştirme fırsatını elde ediyoruz Bu yarışlara bir çok ülkeden yüzlerce sporcumuz katılıyor. İnşallah önümüzdeki senelerde hem ülke sayısını hem sporcu sayısını artırmakla ilgili çalışmalar yürüteceğiz.
Kaş’ın her ayında ayrı bir festival var Kaş’ta göreve başladığım günlerde dalış festivali, arkasından birçok etkinliklere ev sahipliği yapıldı. Sonrasında 7 Ay 7 Güneş Festivali, Kültür Haftası, Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali. Ardından Çizgi Film Festivali gerçekleşecek. Sonrasında caz festivalleri olacak. Bu tür etkinliklerde görev alan tüm belediye, kamu kurum ve kuruluşlarımızın çalışanlarına, güvenlik güçlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.
Festival akşamında TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Özgür Eren Ay, Antik Tiyatro’da konser verecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ‘Tarla Kuşuydu Juliet’ adlı oyunla Kaş Limanı’nda sahne alacak.
22. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında yarın Yemek Yarışması, Sokak Etkinlikleri ve Belgesel Film Gösterimi gerçekleştirilecek. Akşam ise Pop müzik sanatçısı Buray ve İrem Derici konser verecek.

22. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

22. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

22. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

22. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

22. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

22. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

22. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

22. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

22. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

22. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

22. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

22. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

22. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

22. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

22. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

22. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

22. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

22. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

22. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

22. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

22. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

22. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

22. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hazal Kaya'nın bebeği göründü!

Hazal Kaya'nın bebeği göründü!

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Erdoğan'dan Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını açıklaması

Erdoğan'dan Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını açıklaması

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Marmara Denizi'nde deprem!

Marmara Denizi'nde deprem!

Erdoğan'dan Ordu'daki VIP krizi sözleri!

Erdoğan'dan Ordu'daki VIP krizi sözleri!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi

5 katlı bina tahliye edildi!

Bursa’da korkunç olay! Arkadaşına kurşun yağdırdı

Arkadaşına kurşun yağdırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması

İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması

Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem!

Marmara Denizi'nde deprem!

Eskişehir'de kanlı infaz! Kahreden haber geldi

Kanlı infaz! Kahreden haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.