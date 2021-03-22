22 Mart Pazartesi günlük burç yorumları | İkizler burcundakiler bugünü hareketli geçiriyor

22 MART İKİZLER BURCU YORUMLARI Bugün hareketli bir gün geçiriyor ve güne erkenden başlıyorsunuz. İş ve özel hayatınızla bağlantılı pek çok görüşme yapabilirsiniz. Eski konularla ilgili yeni kararlar alacağınız bir gün.

22 MART BOĞA BURCU YORUMLARI Bugün finansal anlaşmalar ve alım-satım kararları gündeminizde olabilir. Teknolojik aletler ve araçlar sebebiyle para çıkışlarınız olabilir. Kardeşlerinizle iletişim trafiğiniz artabilir.

Bugün güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Aile üyelerinin ve kardeşlerin sağlığıyla ilgili destekler ve yardımlaşmalar gündeminizde olabilir.

Koç burcu, güne etkili rüyalarla başlarken, boğa burcundakiler finansal anlaşmalarla uğraşabilir. İkizler burcuna sahip olan kişiler iş ve özel hayatında hareketli bir gün geçirecekken, yengeç burcundakiler yeni başlangıçlara gebe gibi görünüyor. İşte Merve Rençber’in 22 Mart Pazartesi tarihli Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Boğa, Koç, Yengeç ve İkizler burcu yorumları…

22 MART YENGEÇ BURCU YORUMLARI



Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. İş ve kariyer alanında yeni konular, yeni başlangıçlar karşınızda olabilir. Harekete geçme zamanı.

22 MART ASLAN BURCU YORUMLARI



Bugün motivasyonunuzu ve enerjinizi korumaya özen göstermeli, dış koşullardan uzaklaşarak kendi içinize dönmelisiniz. Arkadaşlar ve sosyal çevre gündeminizde olabilir.

22 MART BAŞAK BURCU YORUMLARI



Bugün detaycı ve sorgulayıcı tavrınızla öne çıkabilir, dostlarınız ve sevdiklerinize karşı daha korumacı olabilirsiniz. Kendinizi güvende hissetme ihtiyacınız artıyor.

22 MART TERAZİ BURCU YORUMLARI



Bugün duygusal gel gitler yaşayabilirsiniz. İçten içe daha hassas, bazense alıngan olabilirsiniz. Yöneticilik, yöneticilerle ilişkiler ön planda olabilir.

22 MART AKREP BURCU YORUMLARI



Bugün belirsizlik ve karmaşadan uzaklaşmak için harekete geçebilir, yaşama ve kişilere daha çok siyah/beyaz olarak bakabilirsiniz. Eğitim ve seyahatlerle ilgili gündemler oluşabilir.

22 MART YAY BURCU YORUMLARI



Bugün finansal konular, ortaklık ilişkileri ve ilişkilerde finansal yardımlaşmalar ön planda olabilir. İş ve özel hayatınızda risk alırken temkinli olmalı ve abartılı adımlardan kaçınmalısınız.