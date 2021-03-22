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22 Mart Pazartesi günlük burç yorumları | İkizler burcundakiler bugünü hareketli geçiriyor

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22.03.2021 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Rençber’in 22 Mart Pazartesi günlük burç yorumları arasında ikizler burcunu hareketli bir gün bekliyor….Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Boğa, Koç, Yengeç ve İkizler burcunda önemli gelişmeler yaşanıyor… Eski konulardan gelecekle ilgili planlara, eğitim seyahatlerinden finansal konulara kadar; Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Boğa, Koç, Yengeç ve İkizler burcunu birçok önemli husus bekliyor…

22 Mart Pazartesi günlük burç yorumları | İkizler burcundakiler bugünü hareketli geçiriyor

Koç burcu, güne etkili rüyalarla başlarken, boğa burcundakiler finansal anlaşmalarla uğraşabilir. İkizler burcuna sahip olan kişiler iş ve özel hayatında hareketli bir gün geçirecekken, yengeç burcundakiler yeni başlangıçlara gebe gibi görünüyor. İşte Merve Rençber’in 22 Mart Pazartesi tarihli Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Boğa, Koç, Yengeç ve İkizler burcu yorumları…

22 MART KOÇ BURCU YORUMLARI

22 MART KOÇ BURCU YORUMU

Bugün güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Aile üyelerinin ve kardeşlerin sağlığıyla ilgili destekler ve yardımlaşmalar gündeminizde olabilir.

22 MART BOĞA BURCU YORUMLARI

Bugün finansal anlaşmalar ve alım-satım kararları gündeminizde olabilir. Teknolojik aletler ve araçlar sebebiyle para çıkışlarınız olabilir. Kardeşlerinizle iletişim trafiğiniz artabilir.

22 MART İKİZLER BURCU YORUMLARI

Bugün hareketli bir gün geçiriyor ve güne erkenden başlıyorsunuz. İş ve özel hayatınızla bağlantılı pek çok görüşme yapabilirsiniz. Eski konularla ilgili yeni kararlar alacağınız bir gün.

22 MART YENGEÇ BURCU YORUMLARI

Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. İş ve kariyer alanında yeni konular, yeni başlangıçlar karşınızda olabilir. Harekete geçme zamanı.

22 MART ASLAN BURCU YORUMLARI

Bugün motivasyonunuzu ve enerjinizi korumaya özen göstermeli, dış koşullardan uzaklaşarak kendi içinize dönmelisiniz. Arkadaşlar ve sosyal çevre gündeminizde olabilir.

22 MART BAŞAK BURCU YORUMLARI

Bugün detaycı ve sorgulayıcı tavrınızla öne çıkabilir, dostlarınız ve sevdiklerinize karşı daha korumacı olabilirsiniz. Kendinizi güvende hissetme ihtiyacınız artıyor.

22 MART TERAZİ BURCU YORUMLARI

Bugün duygusal gel gitler yaşayabilirsiniz. İçten içe daha hassas, bazense alıngan olabilirsiniz. Yöneticilik, yöneticilerle ilişkiler ön planda olabilir.

22 MART AKREP BURCU YORUMLARI

Bugün belirsizlik ve karmaşadan uzaklaşmak için harekete geçebilir, yaşama ve kişilere daha çok siyah/beyaz olarak bakabilirsiniz. Eğitim ve seyahatlerle ilgili gündemler oluşabilir.

22 MART YAY BURCU YORUMLARI

Bugün finansal konular, ortaklık ilişkileri ve ilişkilerde finansal yardımlaşmalar ön planda olabilir. İş ve özel hayatınızda risk alırken temkinli olmalı ve abartılı adımlardan kaçınmalısınız.

22 MART OĞLAK BURCU YORUMLARI

Bugün ilişkilerinizde yeni gündemler, yeni gelişmeler olabilir. Geçmiş ilişkiler veya ilişkilerdeki geçmiş konularla ilgili durumlarda yeni gelişmeler yaşanabilir. Karşınızdaki kişiler daha gizemli veya manipülatif olabilir.

22 MART KOVA BURCU YORUMLARI

Bugün çalışma hayatı ve sorumluluklar, sağlıkla ilgili destekler ve evcil hayvanlarla ilgili konular ön planda olabilir. Yaşamınızı ve koşullarınızı iyileştirmeye odaklanın.

22 MART BALIK BURCU YORUMLARI

Bugün aşk ilişkilerinde daha duygusal ve korumacı olabilirsiniz. Riskli yatırımlarla ilgilenebilir, isteklerinizle ilgili zaman zaman kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Çocuklarınıza karşı ise daha korumacı olabilirsiniz.


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