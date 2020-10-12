HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 22 milyon sterlinlik servetini boşandığı eşiyle paylaşacak

22 milyon sterlinlik servetini boşandığı eşiyle paylaşacak

DÜNYA HABERLERİ  | 12.10.2020 15:23 | Son Güncelleme

İngiltere’de 23 yaşındayken lotodan kazandığı parayla servet sahibi olan Karl Crompton, 22 milyon sterlinlik servetinin yarısını ‘çocukluk aşkım’ dediği eski eşine verecek.

22 milyon sterlinlik servetini boşandığı eşiyle paylaşacak

Karl Crompton 1996’da 23 yaşında 11 milyon sterlini piyangodan kazandığında İngiltere’nin en gözde bekarıydı. Okul aşkı Nicole 2006 yılında evlendi ve akıllı yatırımlarla servetini ikiye katladı. 2006’da evlendiklerinde bir ön anlaşma imzalamadılar. 16 ve 12 yaşlarında iki erkek çocukları olan çift, şiddetli geçimsizlik sebebiyle ayrı yaşamaya başladı ve ardından boşanma davası açıldı.

0_PAY-Multi-million-pound-lottery-winner-Karl-Crompton-marries-Nicole-Roach

İki çocuğunun annesi olan ve tüm servete rağmen hala hemşire olarak çalışan Nicole, Lancs Fylde’de eşinin kendileri için inşa ettiği 2 milyon sterlinlik evi bırakıp Karl’dan ayrıldı. Geçen hafta, Karl’ın kendisine armağan ettiği Range Rover’a binerken alyansı olmadan görüntülendi. Çiftin bir arkadaşı The Sun Gazetesine; “Boşandıklarını duyduk ve Nicole’un servetin yarısını alması bekleniyor” açıklamasını yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERO yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...O yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...
Rahibin 2 kadınla birlikte cinsel ilişkiye girdiği sunak ateşe verildi Rahibin 2 kadınla birlikte cinsel ilişkiye girdiği sunak ateşe verildi
İşte yüksük çorbası tarifi...İşte yüksük çorbası tarifi...
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
Kocasının üstünde kucak dansı yaparken göğsü açıldı
Kocasının üstünde kucak dansı yaparken göğsü açıldı
Ermenistan'a bağış yapınca...
Ermenistan'a bağış yapınca...
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Adana'da okul önünde hareketli anlar!
Adana'da okul önünde hareketli anlar!
Oğlu canının derdinde, Tayland kralı babası haremiyle otelde!
Oğlu canının derdinde, Tayland kralı babası haremiyle otelde!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Diğer Haberler
İzlanda’nın en aktif yanardağı saatli bir bomba gibi her an patlamaya hazır
İzlanda’nın en aktif yanardağı her an patlamaya hazır!
En zehirli tırtıllardan biri: Sosyal mesafe koyun
Aman dikkat! Dokunduğunuz anda zehrini salıyor
AB, Lukaşenko'ya yaptırım uygulamaya hazırlanıyor
AB, Lukaşenko'ya yaptırım uygulamaya hazırlanıyor
“Yalnızca benim gibi insanlar bizi iklim krizinden çıkarabilir”
“Yalnızca benim gibi insanlar bizi iklim krizinden çıkarabilir”
Rahibin 2 kadınla birlikte cinsel ilişkiye girdiği sunak ateşe verildi
Rahibin 2 kadınla birlikte cinsel ilişkiye girdiği sunak ateşe verildi
Kuzey Kore’nin yeni füzesi, saniyeler içinde 1.5 milyon insanı öldürebilir
Bu füze saniyeler içinde 1.5 milyon insanı öldürebilir!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.