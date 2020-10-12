22 milyon sterlinlik servetini boşandığı eşiyle paylaşacak

Karl Crompton 1996’da 23 yaşında 11 milyon sterlini piyangodan kazandığında İngiltere’nin en gözde bekarıydı. Okul aşkı Nicole 2006 yılında evlendi ve akıllı yatırımlarla servetini ikiye katladı. 2006’da evlendiklerinde bir ön anlaşma imzalamadılar. 16 ve 12 yaşlarında iki erkek çocukları olan çift, şiddetli geçimsizlik sebebiyle ayrı yaşamaya başladı ve ardından boşanma davası açıldı.

İki çocuğunun annesi olan ve tüm servete rağmen hala hemşire olarak çalışan Nicole, Lancs Fylde’de eşinin kendileri için inşa ettiği 2 milyon sterlinlik evi bırakıp Karl’dan ayrıldı. Geçen hafta, Karl’ın kendisine armağan ettiği Range Rover’a binerken alyansı olmadan görüntülendi. Çiftin bir arkadaşı The Sun Gazetesine; “Boşandıklarını duyduk ve Nicole’un servetin yarısını alması bekleniyor” açıklamasını yaptı.

