22 Nisan Cuma okullar tatil mi? 22 Nisan okullar yarım gün mü, tam gün tatil mi?

22 Nisan okullar tatil mi? 22 Nisan Cuma okulların tatil olup olmayacağı merak edilen konuların başında geliyor. 22 Nisan okullar yarım gün mü? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak biliniyor. Bu tatil 2022 yılında Cumartesi gününe denk geldi. Peki; 22 Nisan okullar tatil mi?

22 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ancak 22 Nisan'da herhangi bir tatil kararı bulunmuyor. Bu nedenle okullar tatil edilmeyecek veya yarım gün olmayacak. Tam gün ders yapılacak.

RESMİ TATİLLER HANGİLERİ?

Kanunlarda yer alan ulusal ve dini bayram ile resmi tatiller şu şekilde;

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

(Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

B) Dini bayramlar şunlardır:

Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.



